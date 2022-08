Cássio Gabus Mendes, Tony Ramos e Ary França em cena do filme '45 do Segundo Tempo' - Reprodução

Cássio Gabus Mendes, Tony Ramos e Ary França em cena do filme '45 do Segundo Tempo'Reprodução

Publicado 23/08/2022 07:00

Rio - Um padre, um palmeirense e um advogado entram juntos em um bar. Pode parecer início de uma piada mas, na verdade, esta frase adianta um pouco da trama do filme '45 do Segundo Tempo', que estreou na última quinta-feira. Estrelado por Tony Ramos, Cássio Gabus Mendes e Ary França, o longa chegou aos cinemas com a história emocionante de três amigos que se reencontram após 40 anos sem se ver. A reunião acontece em momento decisivo na vida do trio e traz à tona questões não resolvidas do passado.

Na obra dirigida por Luiz Villaça, Tony Ramos interpreta Pedro Baresi, dono de uma tradicional cantina italiana em São Paulo e torcedor ferrenho do Palmeiras. Enquanto seu restaurante enfrenta uma grave crise financeira, o homem tem a chance de rever o advogado Ivan e o padre Mariano, vividos por Cássio Gabus Mendes e Ary França, respectivamente. O encontro dos ex-colegas de classe acontece quando o trio é convidado a recriar a foto que tiraram na inauguração do metrô na capital paulista, no ano de 1974.

"O filme é um poema, na minha opinião, é um lindo filme e o que mais me agradou é que as pessoas podem rir e, de repente, são surpreendidas", declara Tony, ao DIA. "[Com] o filme, você tem aquele riso nostálgico, você tem também a gargalhada ao mesmo tempo. Eu li o roteiro e, na página 12, eu liguei pro Luiz e disse: 'Eu quero fazer esse filme'. Ele falou: 'Mas você não leu tudo'. Eu falei: 'Não importa. Esse filme já me comprou'. Então, eu fiquei muito empolgado com a ideia, em dizer o que meu personagem dizia", conta.

O ator, que completa 74 anos nesta quinta-feira, ainda resume a trama que conecta Pedro, Mariano e Ivan ao longo de quase duas horas: "Eu estabeleço uma aposta com os amigos que só será decidida aos 45 [minutos] do segundo tempo de uma partida de futebol de um clássico brasileiro. Aqueles '45 do segundo tempo' são decisivos na vida de todos os envolvidos", diz ele, com cuidado para não entregar as surpresas que o filme guarda.

Enquanto isso, Cássio Gabus Mendes celebra a química que desenvolveu em cena com Ary França e Tony, com quem repete a parceria vista na comédia 'Se Eu Fosse Você 2' (2009) e, mais recentemente, na novela 'Tempo de Amar' (2017), da TV Globo. "A gente teve uma uma preparação de leituras, mas chegou num ponto que era mais a gente conversar sobre nós mesmos, conhecendo um ao outro. Foi tão bacana, que, na hora de filmar, a gente tinha uma intimidade que o filme precisava. Foi uma experiência única", declara.

Aos 60 anos, o artista compartilha da nostalgia que marca o reencontro dos três amigos e cita a saudade da juventude: "Os momentos com amigos, em que você não pensa, você se entrega, você mergulha mais... Qual é a minha nostalgia? Essa coragem que eu tinha na adolescência como qualquer um. Parece que você está absolutamente blindado, é uma sensação muito boa", relembra Cássio.

Por outro lado, Tony se define como alguém que quer "viver o presente" e apenas "visitar o passado". "Sempre gosto de reviver na minha lembrança queridos amigos, queridos momentos... Mas eu vivo o presente, eu não sou de ficar olhando para o passado, de uma forma sofredora, e para futuro, como se eu fosse resolver e adivinhar o futuro. Eu vivo muito presente, eu sou um homem muito bem resolvido com minha vida, com minha família, com minha casa, com minha profissão, com o jeito que eu sou, com meu corpo, com a minha idade", afirma ele, com quase seis décadas de carreira.

Em '45 do Segundo Tempo', Tony e Cássio fortalecem a parceria que têm dentro e fora de cena, ao mesmo tempo, em que Ary França chega para completar a harmonia do grupo. Denise Fraga, Louise Cardoso e Filipe Bragança reforçam o elenco do filme que está em cartaz nos cinemas e promete agradar espectadores de todas as idades com um olhar leve sobre a amizade ao longo da vida.