Bruna Marquezine e mais famosos assistem ao show e depois curtem 'after' de Rosalía

Rio - A cantora espanhola Rosalía, de 29 anos, se apresentou em São Paulo na noite desta segunda-feira com uma plateia cheia de famosos. Bruna Marquezine, Juliette, Yasmin Brunet, Agatha Moreira, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gkay, Sasha, entre outros, prestigiaram a apresentação da artista.

Depois do show, muitos famosos estiveram no "after" da espanhola em uma casa noturna em São Paulo. No entanto, a própria Rosalía foi embora do local apenas 40 minutos após chegar. As celebridades capricharam no visual para o evento. Bruna Marquezine usou um top bem decotado e um casaco com estampa animal por cima. Já Sasha, Agatha Moreira, Pedro Sampaio e Gkay apostaram na tendência dos óculos escuros à noite.

Relatar erro