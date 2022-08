Xande de Pilares faz show no Parque Madureira - Divulgação

Xande de Pilares faz show no Parque MadureiraDivulgação

Publicado 26/08/2022 16:32

Rio - Após uma semana intensa, nada como curtir o fim de semana. Tem shows, exposições, espetáculos e peças para todos os gostos e bolsos espalhados pela cidade. Pensando nisso, O DIA preparou uma programação pra lá de especial. Entre os destaques estão as apresentações gratuitas de: Marcelo D2, em Ipanema, e Xande de Pilares, em Madureira.

Nesta sexta-feira o cantor Lulu Santos sobe ao palco do Vivo Rio, no Flamengo, e apresenta o show 'Alô Base'. Em Copacabana, rola o espetáculo de dança 'Cosmogonia Africana'. Já na Zona Oeste tem o 'Rock & Beer', evento gratuito com expositores de cervejas artesanais, shows ao e diversão para toda a família, no Shopping Metropolitano. Já no Ribalta, na Barra da Tijuca, acontece a apresentação do cantor José Augusto.

No sábado, Rafael Portugal arranca boas gargalhadas do público do Teatro Multiplan, no Village Mall, na Barra. A peça “Peppa Pig” vai fazer a alegria da criançada da Areninha Carioca Hermeto Pascoal, em Bangu. Se a grana estiver curta, a dica é conferir o espetáculo circense “Atenção”, na Lona Cultural Carlos Zéfiro, em Anchieta, com ingressos gratuitos.

A boa de domingo é curtir o show de Marcelo D2, no Parque Garota de Ipanema, com entrada franca. Seguindo a linha do esquema 0800, o sambista Xande de Pilares agita o público do Parque Madureira. Para quem gosta, tem a peça “A Lenda de Iauaretê”, no Flamengo, e a exposição “Ramificar”, de RAMO Negro, no Museu de Arte do Rio, no Centro do Rio.

Confira a programação completa:

Sexta-feira

Shows em 'Festival de Torresmo'

Sexta, a partir das 12h

Local: Park Shopping Campo Grande

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande

Ingresso: Grátis



Rock & Beer na Zona Oeste

Sexta, a partir das 16h

Local: Shopping Metropolitano Barra - Estacionamento Oeste

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1.300 - Centro Metropolitano, Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis

Espetáculo de dança “Cosmogonia Africana”

Sexta, às 19h

Local: Sala Municipal Baden Powell

Endereço: Av. Nossa Sra de Copacabana 360, Copacabana

Ingresso: Grátis

José Augusto

Sexta, às 20h30

Local: Ribalta

Endereço: Avenida das Américas, 9.650 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$100

Lulu Santos

Sexta, às 22h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$85



Sábado

Babilônia Feira Hype

Sábado, a partir das 14h

Local: Parque das Figueiras

Endereço: Av. Borges de Medeiros s/n - Lagoa Rodrigo de Freitas

Ingresso: Grátis

Peça “Peppa Pig”

Sábado, às 17h

Local: Areninha Carioca Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: R$ 20

Teatro Musical “A Menina do Meio do Mundo”

Sábado, às 18h

Local: Lona Cultural Municipal Terra

Endereço: R. Marcos de Macedo, s/n - Guadalupe

Ingresso: Grátis

Espetáculo circense “Atenção”

Sábado, às 19h

Local: Lona Cultural Carlos Zéfiro

Endereço: Estr. Mal. Alencastro, s/nº - Anchieta

Ingresso: Grátis

Show de Bruno Galvão

Sábado, às 19h

Local: West Shopping

Endereço: na Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis

Rafael Portugal

Sábado, às 20h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$40



Domingo

Peça “A Lenda de Iauaretê”

Domingo, às 10h

Local: Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho

Endereço: Av. Infante Dom Henrique s/nº, Flamengo

Ingresso: Grátis

Exposição “Ramificar”, de RAMO Negro

Domingo, a partir das 11h

Local: Museu de Arte do Rio

Endereço:Praça Mauá 5, Centro

Ingresso: Grátis

Peça “Terapia em Grupo”

Domingo, às 16h

Local: Arena Carioca Abelardo Barbosa - Chacrinha

Endereço: R. Soldado Elizeu Hipólito, 138 - Guaratiba

Ingresso: R$ 30

Marcelo D2

Domingo, às 19h

Local: Parque Garota de Ipanema

Endereço: Av. Francisco Bhering, 2-224 - Arpoador

Ingresso: Grátis



Xande de Pilares em Madureira

Domingo, às 19h

Local: Parque Madureira

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

Ingresso: Grátis