Publicado 03/09/2022 07:00

Rio - Enveredando por um caminho um pouco diferente do início de sua carreira profissional como advogada criminalista, Gabriela Prioli, de 36 anos, se consolida como apresentadora de TV e retorna, neste sábado, às 23h, com a terceira temporada do seu programa de entrevistas na CNN Brasil, o "À Prioli". Desta vez, a atração recebe a jogadora de futebol Marta, Angélica, Cleo, Dani Calabresa, Laerte, Walter Casagrande, Maitê Proença, Thiago Abravanel, Thaynara OG e Baco Exu do Blues.

Muito mais segura como entrevistadora, Gabriela conta que está ansiosa para a estreia. "Eu estou muito mais madura como entrevistadora nesta terceira temporada. E é sempre uma novidade porque a lista de convidados é diferente. Nessa temporada, também como nas outras, a gente tem uma lista muito boa, que me permitiu entrar em temas fundamentais, que nem sempre são abordados, a partir de vivências tão profundas dessas questões. Debatemos sobre sexualidade, limite de humor, defesa da democracia, assédio, posição da mulher na sociedade, relacionamentos. E tudo isso a partir de vivências muito ricas de pessoas que a gente já acompanha faz tempo, e portanto com quem a gente criou uma relação. E acho que a partir dessa relação, a gente tem muito a crescer com essas histórias compartilhadas", explica.



Formada em Direito e com mestrado pela USP, Gabriela Prioli passou dez anos trabalhando em um dos maiores escritórios da área, além de dar aulas de Direito Penal na pós-graduação de sua primeira faculdade, mas algo mudou quando ela participou de um debate na televisão pela primeira vez, o que a fez mudar a rota e se aventurar na Comunicação.



“Na advocacia, no Direito de maneira geral, a gente tem um costume de falar para nós mesmos, um dialeto próprio, um jeito de falar próprio, com termos que ninguém entende. E eu sentia falta de levar isso mais longe. E aí, um pouco meio sem saber que rumo minha carreira tomaria, eu decido entrar na Comunicação. Eu começo num debate, e depois eu vou passando para esse ambiente mais leve, hoje em dia no soft, mas sem deixar de lado essas falas sobre assuntos relevantes. Então, em todos os meus conteúdos a gente tem tópicos muito importantes, que hoje em dia eu consigo alcançar muito mais gente do que eu conseguia quando eu era advogada”, pontua a apresentadora.



Gabi estreou na TV em 2020, na CNN Brasil, no início da pandemia da covid-19 e do isolamento social no Brasil, o que contribuiu para que ela ganhasse notoriedade e pudesse construir uma nova fase em sua carreira.



“Acho que o fato das pessoas estarem em casa na pandemia, o fato de ser uma rede de televisão nova, e portanto isso aguçar a curiosidade das pessoas do que seria apresentado, tem a ver com o fato de que eu tive olhos e ouvidos atentos e direcionados para mim na minha estreia. Mas eu não diria que a construção da minha carreira decorre só disso, porque outras pessoas que também se apresentaram para o público nessa mesma época, não viveram uma carreira idêntica à minha. Então, esse sim foi um fator, embora não tenha sido o único”, ressalta.



Enquanto atuava como comentarista política no quadro "O Grande Debate", do telejornal "CNN Novo Dia", Gabriela Prioli acabou sendo interrompida diversas vezes por seus companheiros de bancada, causando um constrangimento e ocasionando a saída dela do programa. A situação gerou bastante repercussão nas redes sociais, e a advogada comenta o efeito desse episódio na discussão sobre o machismo.

“Acho que a gente já tinha começado a fazer uma discussão. Um pouco do espanto das pessoas em me ver com posicionamentos firmes - e umas pessoas acharam isso bom, mas outras pessoas não acharam -, mostra que a gente ainda tem dificuldade em observar mulheres em uma posição de assertividade. E isso mostra que a gente precisa debater esse assunto. Então, acho que não esgotou o tema. A gente ainda tem muito para conversar, e tem muito para evoluir. A gente caminha a passos mais lentos do que eu gostaria, mas tudo que acontece é um ensejo para que a gente debata os assuntos. E é importante debater, porque é assim que a gente progride”, afirma a apresetadora.



O pouco tempo que Gabriela passou sendo comentarista política no quadro da CNN foi suficiente para torná-la uma autoridade no assunto para o público. E isso fez com que ela ganhasse diversos seguidores nas suas redes sociais. Além de gravar vídeos sobre a temática para o YouTube, em agosto de 2021, a advogada lançou seu primeiro livro, "Política É Para Todos", cujo sucesso proporcionou sua participação na "Bienal do Livro do Rio", em dezembro deste mesmo ano.



"Qualquer posicionamento, é um posicionamento político. Quando você fala, você se posiciona. E quando você se omite, você também se posiciona. Então, toda decisão que a gente toma, é uma tomada de posição. Para a parcela do público que se identificou com o meu conteúdo, o fato de eu me posicionar explicitamente sobre assuntos considerados relevantes e que têm impacto na vida de muitas pessoas foi um dado positivo, e essas pessoas criaram comigo um vínculo muito forte, e a minha carreira se desenvolveu assim. As pessoas viram em mim uma postura transparente e explícita em relação às pautas que eu acho importante que a gente se manifeste sobre, e acharam isso uma coisa boa”, reflete.



Advogada, apresentadora, comentarista, palestrante e escritora, Gabriela Prioli se estabeleceu como uma profissional plural, que cresceu exponencialmente no seu pouco tempo de TV. Além do “O Grande Debate”, ela também passou pelo talk-show “CNN Tonight”, ao lado de Leandro Karnal e Mari Palma, até chegar ao programa de entrevista que leva seu nome. Contudo, na visão de Gabriela, toda sua trajetória tem o mesmo propósito, desde o tempo em que atuava na advocacia.



“Foi rápido mesmo, foi feliz, foi satisfatória (a trajetória). Mas sendo muito honesta, se a gente olha no fundo, você vai ver que o mesmo motivo que me movimentava na época da advocacia, que era levar além as discussões que eu considero importantes, é o motivo que hoje está no coração do ‘À Prioli’, que estava no coração do ‘Tonight’, que estava no coração do ‘Debate’. O tempo todo tem a ver com colocar na mesa conversas que a gente precisa ter. E colocar na mesa de uma maneira serena, respeitosa, com respeito aos dados, transparente. Só a forma é que muda", afirma.

"No ‘À Prioli’, a gente fala em um clima ameno, soft, nessa pegada mais tranquila, com menos aspereza, sobre temas que são absolutamente relevantes, sobre trajetórias que são inspiradoras. É um conteúdo que pode de fato mudar a vida das pessoas e o mundo que a gente vive. Então, no fundo, no coração, tudo tem o mesmo propósito”, completa.

Maternidade

Casada há sete anos com o músico Thiago Mansur, Gabriela está grávida de sua primeira filha. Para ela, a maternidade influenciou completamente a nova temporada do “À Prioli”, a tornando uma apresentadora mais sensível aos convidados.



“A maternidade te faz olhar pra si, necessariamente. Você está formando um novo ser vivo, seu corpo muda, seus gostos mudam, sua sensação muda, e você se volta um pouco para dentro de você e se percebe desenvolvendo uma sensibilidade que você não tinha. E ao desenvolver essa sensibilidade consigo, a gente desenvolve necessariamente uma maior sensibilidade com o outro. Então, ao me perceber mais atenta, eu percebi que essa atenção também se comunica na minha maneira de entrevistar. O meu objetivo é sempre estar muito presente nas entrevistas, mas eu posso dizer que dessa vez eu estava presente de uma maneira diferente porque eu já era uma pessoa diferente. A maturidade faz isso com a gente”, conclui.