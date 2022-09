Cineclube Zezé Motta exibe filme gratuitamente - Divulgação

Publicado 17/09/2022 09:41

Rio - De volta à atividades, o Cineclube Zezé Motta, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, vai exibir, na segunda-feira, a websérie "Homofóbico". A produção traz a história de Luiz, que em meio a relatos ao seu terapeuta sobre a raiva incontrolável que sente por homossexuais, assassina um rapaz gay próximo da sua residência. A sessão é gratuita e começa às 14h, na Biblioteca Parque Estadual (BPE) - Centro.

A obra tem 50 minutos de duração e a lotação é limitada, com vagas preenchidas por ordem de chegada. Após a sessão, haverá a tradicional roda de debates com presença do elenco principal e do diretor da websérie, Allan Bezerra.

Os encontros do Cineclube são mensais, na sede da Biblioteca Parque Estadual (BPE) e estão abertos para qualquer pessoa interessada em cinema participar. O Cineclube da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro voltou às atividades no dia 1º de setembro. A Biblioteca Parque Estadual fica localizada na Avenida Presidente Vargas 1261, Centro.