Rincon SapiênciaDivulgação

Publicado 20/09/2022 10:47

Rio - O rapper Rincon Sapiência vai fazer um show gratuito pelo projeto "Parque de Ideias", na Biblioteca Parque do Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira, a partir das 18h. Com rimas afiadas sobre temas sociais e políticos, Rincon será a atração principal do evento, que é sujeito a lotação.

No mês de outubro, o projeto irá se unir em colaboração com o Festival do Rio de Janeiro, o que vai resultar em diversas mostras de cinemas e documentários musicais nas três Bibliotecas Parque: Centro, Manguinhos e Rocinha. Além de oficinas com a Mostra Geração.

Idealizado por Márcio Debellian, o Parque de Ideias investe na acessibilidade à cultura e lazer, ganhando força no ano de 2022 com uma programação e convidados especiais, propondo o olhar sensível a todos, principalmente para as periferias cariocas e a revitalização das Bibliotecas do Rio de Janeiro.

SERVIÇO

Parque de Ideias



Local: Biblioteca Parque Centro do RJ



Quando: 22/09



Horário: 18 horas



Entrada: gratuita (sujeito a lotação)



Mais informações: https://parquedeideias.com/