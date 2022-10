Thaila Ayala e Renato Góes celebram três anos de casamento - Reprodução do Instagram

Publicado 09/10/2022 23:03 | Atualizado 09/10/2022 23:08

Casalzão! Thaila Ayala e Renato Góes estão completando três anos de casamento. E como não poderia ser diferente, a atriz compartilhou diversos registros do fim de semana romântico que teve com o ator, neste domingo (9), se declarando para o galã. Nas imagens, os dois aparacem juntinhos, onde ela ainda surge segurando balões vermelhos em formato de coração.



O casal se hospedou no Copacabana Palace Hotel, localizado na Zona Sul do Rio. "Celebrando o amor", escreveu Thaila, em inglês, na legenda das fotos românticas ao lado do maridão. Em outros cliques, eles ainda aparecem tomando champanhe. Nos comentários, muitos elogios e felicitações aos pais do pequeno Francisco, de quase 1 ano de idade. "Foi delicioso", escreveu Renato Goes, utilizando emojis de coração.

Amigos do casal também felicitaram Thaila e Renato pelos três anos de casamento. "Viva", escreveu o ator Felipe de Carolis. Rafa Kalimann e Carol Sampaio estamparam muitos emojis de coração. Os admiradores da atriz também se manifestarão: "Casalzão", Que amor. Muito lindos", "Felicidades", foram algumas das mensagens deixadas por internautas na publicação.