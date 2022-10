'Noites Burlescas' é destaque nesta quarta no Teatro Rival Refit - Divulgação

'Noites Burlescas' é destaque nesta quarta no Teatro Rival RefitDivulgação

Publicado 17/10/2022 15:13 | Atualizado 17/10/2022 15:15

Rio - O evento "Noite Burlescas: Cabaré Carioca de Variedades" chega ao Teatro Rival, na Cinelândia, Centro do Rio, na próxima quarta-feira. O espetáculo, idealizado por Fernanda Dalveira, mais conhecida como Fairy Adams, e Maria Fernanda Lamim, leva para o público a referência clássica da Comédia D'lart, onde cada artista apresenta a sua performance, mostrando seu próprio estilo de trabalho dentro do Burlesco. Com seis artistas e cerca de pouco mais de uma hora de duração, a obra fica em cartaz no Rio até dezembro deste ano.

"O público tem curtido muito nosso espetáculo. O burlesco é uma arte totalmente envolvente. Seja pelo figurino, pela música, pelos movimentos. Nosso show é dividido em dois atos, onde cada artista explora a sensualidade e a subversão de ordens pré-estabelecidas pela sociedade. É um espetáculo que envolve os artistas e o público, que é instigado a participar das performances, onde todos viram um elemento da apresentação", afirma Fairy Adams.



SERVIÇO

Serviço:



“Noite Burlescas: Cabaré Carioca de Variedades”



Onde: Teatro Rival Refit - Rua Álvaro Alvim, 33 - Cinelândia, Rio de Janeiro



Quando: 19 de outubro, 07 de dezembro



Horário: 19h30



Valor: A partir de R$40