Henrique e Juliano são destaques de festival na Marina da Glória, na sexta-feiraDivulgação

Publicado 26/10/2022 14:43

Rio - A dupla sertaneja Henrique & Juliano e o cantor João Gabriel se apresentam em mais uma edição do Sertanejo In Rio, na Marina da Glória, nesta sexta-feira. Destaque na cena sertaneja nacional, os irmãos Henrique e Juliano se mantêm no topo das paradas de sucesso nas rádios e nos serviços de streaming no país, com hits como "Cuida bem dela", "Até você voltar", "Nada, nada" e "Flor e o Beija-flor", a última uma parceria com Marília Mendonça.

Com seis álbuns lançados, Joao Gabriel vem conquistando os palcos e o público com hits como "Eu quero sempre mais", "Sufoco", "Escolhe" e "Trouxamente". Com seis álbuns lançados, Joao Gabriel vem conquistando os palcos e o público com hits como "Eu quero sempre mais", "Sufoco", "Escolhe" e "Trouxamente".

SERVIÇO - SERTANEJO IN RIO - HENRIQUE & JULIANO + JOÃO GABRIEL



Data: 28/10



Local: Marina da Glória (Av. Infante Dom Henrique, s/n)



Classificação: 18 anos