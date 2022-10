Adriane Galisteu - Reprodução de vídeo

Publicado 29/10/2022

As próximas semanas de "A Fazenda 14", da Record, prometem ainda mais emoção. É que a apresentadora Adriane Galisteu informou, quais serão as opções que o público poderá escolher para o Poder do Lampião. O resultado será revelado durante a formação da sétima Roça do reality show rural, na próxima terça-feira (1).



Dentre as opções da Chama Vermelho, a alternativa A aponta que o peão poderá trocar o terceiro roceiro por qualquer outro participante do confinamento, da baia ou da sede. Já a opção B, caso selecionada, dará o dono do poder deverá cancelar o voto de dois peões.

Os poderes do Lampião irão para quem vencer a Prova de Fogo que acontece na tarde de domingo (30), exibida, tradicionalmente na edição de segunda-feira (31). Além deste, o outro poder só será revelado na terça-feira, no dia de formação da Roça.