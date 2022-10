Tiago Leifert e Daiana Garbin - Reprodução do Instagram

Publicado 29/10/2022 23:08 | Atualizado 29/10/2022 23:10

Tiago Leifert e Diana Garbin estouraram o fofurômetro do Instagram ao compartilharem, neste sábado (29), fotos da festinha do aniversário de 2 anos de Lua, primeira e única filha do casal. Nas redes sociais, a jornalista mostrou alguns cliques da comemoração, que teve como tema sereias, golfinhos e o fundo do mar.

"Vivaaaaa nossa Lua! Eu pedi um bolinho para comemorar os 2 anos da Lua e a Priscila, Cecilia e a Mariana prepararam essa surpresa em 5 dias! Nem sei como agradecer por tanto carinho com nossa família. Lua amou! Muito obrigada! Foi um dia muito emocionante", ela escreveu na legenda da rede social.

O aniversário de Lua aconteceu na sexta-feira (28), mas a celebração aconteceu apenas no fim de semana. Nas redes sociais, os papais homenagearam a pequena. "Dois anos do meu bebê-tigre! Esperta, forte e determinada. Aos 2 anos de idade. Socorro", escreveu Leifert nas redes sociais.