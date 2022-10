Viih Tube e Eliezer - Reprodução do Instagram

Publicado 30/10/2022 22:49

Casalzão! Viih Tube e Eliezer estão curtindo dias de folga nos parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. A atriz e influenciadora, que está grávida da primeira filha do casal, se emocionou ao tirar uma foto com o personagem Mickey. Nas redes sociais, os dois compartilharam fotos do momento, no domingo (30).

"E óbvio que a mamãe chorou na minha primeira vez na Disney, disse que já está imaginando eu aqui, chorona viu e o papai só na risada", diz a legenda do post compartilhado no perfil da bebê no Instagram, que se chamará Lua. A conta dela na rede social já conta com mais de 1 milhão de seguidores.

Em setembro, a youtuber e ex-BBB Viih Tube anunciou sua primeira gravidez, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer. A notícia da gestação foi compartilhada pelo casal. O namoro de Viih Tube, que participou da edição de 2021 do Big Brother Brasil, e Eliezer, integrante da edição deste ano do reality, foi oficializado em agosto.



"Sim, estou grávida, vamos ter um bebê Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser!", postou a youtuber.

Eliezer também compartilhou a notícia em seu perfil do Instagram com um vídeo em que aparece ele e Viih conversando com a médica sobre a gravidez. Na mensagem, ele disse que já se tornou um pai chorão."A Viih está grávida e eu sou o cara mais feliz desse mundo", disse. "Senti tanta coisa que é impossível colocar em palavras", completou.