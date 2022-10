Ludmilla e Lula - Reprodução Internet

Bastaram apenas alguns segundos de ser decretada a vitória de Luís Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil, neste domingo (30), para diversos famosos e personalidades usaram suas redes sociais para celebrar a vitória do petista. Lula venceu o atual presidente, Jair Bolsonaro, com 50,83% dos votos, e assume o comando do país para seu terceiro mandato, que terá início no dia1º de janeiro de 2023.

O cantor Gilberto Gil celebrou a vitória da democracia no nosso país. "Acabamos de ter uma grande vitória da democracia brasileira! Que os próximos anos sejam de reconstrução do país e de retorno das políticas públicas que priorizam os mais necessitados, a cultura e o meio ambiente"m ressaltou o artista, ícone da MPB.

O ator Matheus Nachtergaele compartilhou uma foto de petista ao lado de José Mujica, ex-presidente de Uruguai, para celebrar a vitória. "Parabéns Brasil! Nosso presidente é um humanista, aqui acompanhado por mestre Mujica. Que fosse por 1 voto! Nós tiramos arduamente os pés do neofascismoagromilicianoevangelizador! Não foi e não será fácil! Mas será melhor pra todos, até pra quem não queria...tenho certeza disso! Muito amor para todos nós nessa nova fase! Um beijo no coração de cada brasileiro....", escreveu.

A cantora Ludmilla celebrou: "Se isso for um sonho, não me acordem por favor". Luísa Sonza celebrou: "Que saudade do meu ex. Que bom que ele tá de volta".

O Brasil sorrindo de novo. Tamo junto, meu Presidente. O after da posse é por minha conta @LulaOficial pic.twitter.com/ikHsBjAWl9 — LUDMILLA (@Ludmilla) October 30, 2022

Anitta também comemorou: "Alívio. Se o amor venceu agora é hora de colocar esse amor em prática. Colocar a democracia em prática. Acolher e respeitar o vizinho que votou diferente, compreender e respeitar a pessoa que votou igual a você mas discorda em algumas coisas. Só assim a gente nunca mais vive o pesadelo que foi essa eleição. Essa guerra social que vivemos. Enquanto ainda tratarmos o outro com agressividade, raiva e desrespeito só estaremos sendo o espelho daquilo que dizemos que estamos lutando contra. Rezo pela união. A pessoa que preferíamos ganhou, mas metade do povo brasileiro está infeliz. Que saibamos pensar neles assim como gostaríamos que pensassem na gente independente de qualquer diferença, independente se eles fariam o mesmo ou não. Isso é amor incondicional", escreveu no Twitter.

Já a modelo e estilista Sasha Meneghel, filha de Xuxa, foi um pouco mais discreta, postando cliques usando um vestido vermelho com a legenda "É FESTA!" Bruno Gagliasso, celebrou a vitória: "AMOR, ordem e progresso. VENCEMOS". Astrid Fontenelle, apresentadora: "A ESPERANÇA VENCEU! O AMOR VENCEU!!! Obrigada a cada voto conquistado. A cada pessoa que conversou comigo. A cada artista que deu tudo. A cada jornalista que me deu tanta informação", disse.





Já Taís Araújo, atriz que representa atualmente as personagens Anita e Clarisse, na novela "Cara e Coragem", da Globo, disse: "É sobre democracia, é sobre um governo PARA TODOS, é sobre respeito, é sobre direitos conquistados, é sobre entender que o Brasil é um país composto por muitas pessoas e TODAS são importantes. Hoje é uma linda noite, amanhã será um lindo dia e os próximos 4 anos serão de reconstrução. Mãos à obra".

A apresentadora e atriz Cissa Guimarães, parabenizou Lula: " Parabéns meu Presidente! O Amor venceu o ódio!!!! Salve o Brasil! Obrigada Lula". A cantora e ex-BBB Flay também vibrou: "É sobre um líder para todos, todos os tipos de famílias, para os ricos e para os pobres, pelo fim da intolerância, agressividade, opressão, da falta de amor ao próximo e do uso do nome de Deus para usar a fé do povo em benefício próprio. Pátria amada Brasil".



Fabiula Nascimento, atriz: "No amor, no poder do voto, na clareza das coisas. Na vida! LULA Presidente". Preta Gil, cantora: "Sem medo de ser feliz!!! O AMOR VENCEU!!! VIVA A DEMOCRACIA!!! VIVA AO NOSSO BRASIL!!!". Nicolas Prattes, ator: "A bandeira é nossa, ESPERANÇA, ESPERANÇA E ESPERANÇA"

O ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo disse: "QUE MOMENTO! ESPERANÇA PRO NOSSO PAÍS, MUITA FÉ! AXÉ! TO SEM PALAVRAS. SÓ AGRADEÇO VOCÊS QUE FIZERAM PARTE DISSO !!! VIVA!". Fabiula Nascimento, atriz: "No amor, no poder do voto, na clareza das coisas. Na vida! LULA Presidente". Preta Gil, cantora: "Sem medo de ser feliz!!! O AMOR VENCEU!!! VIVA A DEMOCRACIA!!! VIVA AO NOSSO BRASIL!!!". Nicolas Prattes, ator: "A bandeira é nossa, ESPERANÇA, ESPERANÇA E ESPERANÇA"

A jornalista e apresentadora Fatima Bernardes, destacou: " Não recuperamos só a bandeira, estamos recuperando o nosso país, nossa alegria, nossa forma generosa de enxergar o outro. Votamos com amor e deu certo. Parabéns, @lulaoficial. O trabalho pela frente vai ser duro. Há muito o que fazer."

Xuxa Meneghel, se manifestou: "Pelas meninas e meninos desse Brasilzão que já sofreram um 'pintou um clima' sem terem voz pra se defender", destacou ela. O ex-BBB Gil do Vigor destacou: "ACABOU, ACABOU!! Agora sim acabou esse pesadelo de desgoverno que durou quatro anos! Botou pra torar, BRASIIIIL!! Agora é oficial!! LULA PRESIDENTE".

