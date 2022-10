Mel Maia - Reprodução do Instagram

Publicado 30/10/2022 17:13 | Atualizado 30/10/2022 17:16

Avisa que é ela! A atriz Mel Maia aproveitou o dia de forte calor que fez neste domingo (30) para colocar o bronzeado em dia. Aos 18 anos, a artista encantou seguidores do Instagram ao compartilhar fotos em que aparece com o biquíni escolhido para o passeio na praia. Por lá, ela se refrescou com um banho de mar.

Via stories do Instagram, Mel Maia postou imagens em que aparece durante mergulho com uma amiga. Antes disso, a musa posou em frente ao espelho para mostrar o look escolhido: um biquíni preto, que deixou em evidência suas belas curvas , além de algumas de suas tatuagens.