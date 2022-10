Jojo Todynho comemora título do Flamengo nas redes sociais e ignora separação de Lucas Souza: ’Já coloquei meu cropped’ - Reprodução

Publicado 30/10/2022 08:14

Rio - A cantora Jojo Todynho, de 25 anos, não ligou muito para as declarações de seu agora ex-marido, Lucas Souza, de 21, nas redes sociais. O oficial do Exército afirmou, neste sábado, que o casamento com a artista chegou ao fim novamente. Jojo ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas surgiu nos Stories, do Instagram, dançando e comemorando o título do Flamengo na final da Libertadores.

"Hoje é dia de Mengão! Bora reagir, já coloquei o meu cropped. Vou ali fazer o cabelo, vamos com tudo! Bangu virou", disse a cantora no vídeo, sem citar o nome do marido.

Esta foi a segunda vez que Lucas Souza usou as redes sociais para anunciar o término do casamento com Jojo. "Eu e a Jojo não estamos mais juntos. A gente decidiu botar um ponto final na relação essa semana. Eu acredito que não tem mais volta dessa vez. Nossa relação foi uma relação boa até determinado momento", disse o rapaz, que ainda contou que foi Jojo quem decidiu terminar tudo dessa vez. "Eu estou com a minha consciência muito tranquila em relação a tudo que fiz e quem eu fui", completou.

No dia 8 de outubro, Lucas já havia falado em separação nas redes sociais. No dia seguinte, Jojo conseguiu reverter a situação e o casal se reconciliou . "Foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo e que eu me senti traído. Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação. [...] Eu já vinha alertando a Jojo várias vezes e ela nada. Então eu resolvi tomar essa atitude. Mas foi com uma dor no coração gigantesca", disse Lucas na ocasião.

Jojo Todynho e Lucas Souza se casaram em janeiro deste ano, após apenas quatro meses de namoro. A cerimônia aconteceu em uma igreja de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.