Publicado 30/10/2022 18:14

As emoções não param em "A Fazenda 14", da Record. É que mais uma Prova de Fogo foi disputada entre os peões que, neste domingo (30), aconteceu em duplas. Entre as vencedoras, duas mulheres. Após uma disputa acirrada, Deborah e Moranguinho levaram a melhor e saíram campeãs.

As duplas que disputaram a Prova do Lampião foram Lucas e Ruivinha, Iran e Alex, além de Moranguinho e Deborah. A prova consistia em encontrar ovos num labirinto de feno. Eram seis deles escondidos no total, que deveriam ser transportados numa bandeja pela dupla, que não poderiam deixá-los cair. Vencia a prova a dupla que encontrasse os ovos e os levasse para os ninhos no menor tempo. E a competição rendeu, viu?

A primeira dupla a jogar foi Alex e Iran, seguida de Lucas e Ruivinha e, por fim, Deborah e Moranguinho. Com a vitória das duas, a baia foi formada pelos peões que perderam a prova. Deborah ficou com o Lampião após uma disputa de par ou ímpar com Moranguinho, que levou R$10 mil.

Além disso, Adriane Galisteu revelou um dos poderes do lampião, que foi escolhido pelo público foi a opção B: "O dono desse poder deverá cancelar os votos de dois peões". O poder amarelo será revelado apenas na formação da Roça, na terça-feira (1).