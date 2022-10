Dira Paes e Pablo Baião - Reprodução do Instgram

Dira Paes e Pablo BaiãoReprodução do Instgram

Publicado 30/10/2022 16:38 | Atualizado 30/10/2022 16:41

Dira Paes, que viveu a apaixonante Filó, de "Pantanal", na Globo, usou as redes sociais para, neste domingo (30), para celebrar 17 anos de casamento com o cineasta Pablo Baião. Para isso, a atriz compartilhou com seguidores do Instagram fotos raras do seu baú de recordações . As imagens são do primeiro réveillon que os dois passaram juntos, em 2006, em Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Os fãs, claro, se encantaram com os cliques cheios de amor.



fotogaleria

Discreta, ela comemorou o dia especial: "Há 17 anos de ti em mim. Fotografias do nosso primeiro réveillon, direto do túnel do tempo! Te amo demais", escreveu a artista na legenda da publicação. O post recebeu inúmeros de comentários dos amigos e fãs. "E vocês dois nestas fotos… dois novinhos, gente! Ai que lindeza! Obrigada por partilhar conosco estas relíquia, Dira. Muito amor", escreveu uma fã.

Outro seguidor brincou com a atriz que brilhou em "Pantanal" e associou o post à trama. "Até que enfim a Filó mostrou a foto do pai biológico do Tadeu, poderia ter sido antes da novela acabar, mas ta valendo". O ator Enrique Diaz, amigo do casal, reagiu à publicação dizendo que estava com Dira e Pablo quando as fotos foram tiradas. "Eu lembro! Eu estava lá!!! (Ai que se vacilar até tirei essa foto) amados", comentou.

Dira é discreta em relação à sua vida pessoal e, por isso, a raridade das fotos encantaram seus fãs e seguidores do Instagram. A atriz e o cineasta são pais de Inácio, de 14 anos, e Martim, de 6.