Publicado 30/10/2022 23:12 | Atualizado 30/10/2022 23:17

Uma verdadeira musa! A atriz Flávia Alessandra deixou os seguidores ado Instagram babando ao postar, neste domingo (30), diversos cliques em que aparece belíssima para celebrar o dia ensolarado no Rio. Vestindo uma longa camiseta, a atriz posou toda linda tomando café, e, de quebra, deixou as pernas à mostra. Nas imagens, a musa parece bem à vontade em sua casa, com um cenário paradisíaco ao fundo.

Esbanjando sensualidade, a estrela, esposa do apresentador Otaviano Costa, celebrou o dia de folga em sua conta na rede social. "Quem mais tá no mood descanso nesse domingão?", escreveu ela na legenda. Nos comentários, claro, os fãs babaram pela beleza da atriz: "Zero defeitos", disse um. "Muito linda", declarou outro. "Se tem atriz mais linda eu simplesmente desconheço", compartilhou outro.

O marido da estrela, Otaviano Costa, também se declarou à musa:"Domingo pede descanso + My love", comentou o artista na publicação da loira. Confira as imagens: