Arctic Monkeys passeou com desenvoltura por discografia - Thiago Antunes / Agência O Dia

Arctic Monkeys passeou com desenvoltura por discografiaThiago Antunes / Agência O Dia

Publicado 05/11/2022 11:38 | Atualizado 05/11/2022 13:52

Rio - Três anos após o último show do Arctic Monkeys no Rio, a banda inglesa voltou à Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, nesta sexta-feira (4), para a turnê do cinematográfico The Car, sétimo disco de estúdio do quarteto formado por Alex Turner (voz, guitarra e teclados), Jamie Cook (guitarra), Nick O'Malley (baixo) e Matt Helders (bateria), enfileirando sucessos e músicas novas em uma apresentação tão segura quanto competente.

Pouco depois das 22h e do bom show dos nova-iorquinos do Interpol, Turner e companhia entraram no palco com o jogo ganho. Abrindo com o single There'd Better Be a Mirrorball e um público mais que receptivo, o grupo acertadamente não emulou as orquestras que permeiam os arranjos de The Car e a responsabilidade de manter as dinâmicas complexas foi dividida com os músicos de apoio Tyler Parkford (teclados, vocais), Tom Rowley (teclados, guitarras e vocais), Scott Gillies (violão, guitarras) e Davey Latter (percussão).

Entre um sucesso e outro, o Arctic Monkeys fez poucas concessões e passeou com desenvoltura por sua discografia. Entre canções arrebatadoras como Brianstorm, Do I Wanna Know? e Pretty Visitors, houve espaço para pérolas esquecidas como That's Where You're Wrong, que encerra o subestimado Suck It and See, e Do Me a Favour, não tocada por aqui desde 2012.

Carismático, Turner alternava caras, bocas e poses, e inquietamente retirava e recolocava seu óculos escuros para delírio da plateia — um pouco de mise-en-scéne que vem sendo cultivada desde o sucesso de AM, de 2013, e do seu projeto paralelo The Last Shadow Puppets, e funciona porque a banda não some na performance. O pré-encerramento com 505, redescoberta no Tik Tok, emocionou o vocalista, que agradeceu com os olhos marejados.

No bis, veio a estreia da soturna Sculptures of Anything Goes, calcada por sintetizadores, e as já clássicas I Bet You Look Good on the Dancefloor e R U Mine?, que finalizaram a apresentação em ponto alto. Os ingleses ainda passam por São Paulo neste sábado (5), no festival Primavera Sound, e encerram a turnê em Curitiba na terça (8). Vale o trajeto.

Avaliação: Ótimo