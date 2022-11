’Festival Madureira - Edição Novembro Negro’ e ’Madureira de Portas Abertas’ acontecem neste fim de semana - Secretaria Municipal de Cultura

’Festival Madureira - Edição Novembro Negro’ e ’Madureira de Portas Abertas’ acontecem neste fim de semanaSecretaria Municipal de Cultura

Publicado 05/11/2022 10:59 | Atualizado 05/11/2022 11:20

Rio - A edição "Novembro Negro" do Festival Madureira aconte neste fim de semana, na quadra do Império Serrano. Com estreia nesta sexta-feira (4), o evento terá atrações como Leci Brandão, Arlindinho, DJ Bieta, Auurê e baterias de escolas de samba até o domingo (6). Esse é um dos três produtos do edital de festivais do programa Zona de Cultura Madureira, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio, que vem injetando recursos financeiros no bairro da zona Norte carioca, a fim de promover impacto positivo no ambiente urbano, econômico e cultural.



O evento contará com venda de comidas e bebidas e os ingressos são vendidos antecipadamente pelo Sympla e também na hora por R$ 10. A expectativa é receber mil pessoas por dia.

fotogaleria

Além disso, também neste sábado (5), Dia Nacional da Cultura, a Secretaria Municipal de Cultura promove a 2ª edição do circuito Madureira de Portas Abertas, com 12 atrações, no Parque Madureira. Um dia inteiro de programação de arte e cultura, das 11h até a madruga. Destaque para os 40 anos do bloco afro Agbara Dudu; o desfile afro Criolice Fashion Week; a feira com produtos de empreendedores e artistas LGBTQIA+, mulheres e pessoas pretas; a roda de samba Criolice; a feira Colo de Mãe e o Madu Cria (projeto de música com moradores de Madureira), além da Mostra NOIX, uma ocupação cultural com fotografia, audiovisual, pintura, escultura e instalação de artistas crias das periferias, favelas e subúrbios do Rio, e o tradicional baile charme do Viaduto.



O Madureira de Portas Abertas volta a acontecer mais duas vezes em novembro: 12 e 19 de novembro.



PROGRAMAÇÃO - FESTIVAL MADUREIRA | EDIÇÃO NOVEMBRO NEGRO



SÁBADO - 05/11



15h - Abertura dos portões; Feira Crespa

16h - Escola de samba mirim Império do Futuro

17h - Escola de samba mirim Filhos da Águia

18h - DJ Cris Pantoja

19h - Quintal da Magia

20h - DJ Cris Pantoja

21h - Quintal da Magia

22h - DJ Cris Pantoja

23h - Arlindinho - Homenagem a Arlindo Cruz

0h30 - Bateria do Império Serrano





DOMINGO - 06/11



15h - Abertura dos portões e Feira Crespa

16h - Quintal da Portela

17h - DJ Bieta

18h - Quintal da Portela

19h30 - DJ Bieta

20h30 - Roda de Jongo com Companhia de Aruanda

21h30h - Awurê