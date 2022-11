Prefeitura do Rio homenageia 50 nomes que fizeram a diferença na cultura carioca, como Tia Surica e Fábio Porchat - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Prefeitura do Rio homenageia 50 nomes que fizeram a diferença na cultura carioca, como Tia Surica e Fábio PorchatFabio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 05/11/2022 14:29

Rio - Neste sábado (5), Dia Nacional da Cultura, a Prefeitura do Rio escolheu 50 artistas, produtores e agentes culturais selecionados para receber a medalha da Ordem do Mérito Cultural Carioca, a mais alta condecoração do município nessa área. A honraria foi entregue pelo prefeito Eduardo Paes e pelo secretário municipal de Cultura, Marcus Faustini, durante cerimônia no Museu de Arte do Rio (MAR).



"Esse é um evento muito importante, para homenagear os agentes que fazem cultura, depois de tanto tempo de abandono e preconceito com quem promove cultura nesse país. Aqui na cidade fomos uma fortaleza na defesa da cultura nesses últimos dois anos, e é bom saber que ela volta a ser valorizada e que a liberdade está de volta ao nosso país", disse Eduardo Paes.



A escolha dos homenageados foi feita por uma comissão formada por membros da Secretaria Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura, a partir de indicação de cariocas.



"A cultura precisa ser honrada e não só patrocinada. A cultura é um campo de entretenimento, inovação e inclusão. É importante receber honrarias, vocês são uma espécie de guardiões por aproximar cada vez mais os fazedores da cultura", destacou Marcus Faustini, que durante seu discurso anunciou o início das obras de reforma e restauro do Teatro Municipal Carlos Gomes, que completa 150 anos em 2022.



Entre os homenageados estão grupos como as associações culturais Grupo Afrolaje e Turmas de Bate-Bolas, bares como o Bafo da Prainha, Velho Adonis e Vaca Atolada, e sambistas como a grande Tia Surica, xodó do prefeito, que ficou muito agradecida pelo prêmio. "Quem quiser me fazer sorrir, que faça agora. E que me dê flores em vida. Por isso fico muito lisonjeada com essa homenagem que estou recebendo. Muito obrigada a todos", disse ela.



O humorista Fabio Porchat também estava entre os contemplados e aproveitou para ressaltar a importância do prêmio que, segundo ele, consegue representar a diversidade cultural da cidade e do país. "É sempre importante que a cultura seja elevada, vangloriada e respeitada, ainda mais por uma cidade que respira cultura. Quanto mais estivermos num posto alto, mais entenderemos que o país caminha na direção da cultura. Um prêmio como esse mostra como a cultura é plural. Ela transcende muitos aspectos, é a nossa comida, nossa dança, nosso teatro, nosso humor. A verdade é que a cultura é a nossa cara lá fora. O brasileiro é amado lá fora pela nossa cultura, e a cultura é quem a gente é", declarou Porchat.





Conheça os homenageados de 2022 da Ordem do Mérito Cultural Carioca:





1. Adriana Rattes

2. Alice Ripoll

3. Andressa Lobo/Descubra Santa Cruz

4. Associação Cultural Grupo Afrolaje

5. Associação Cultural das Turmas de Bate-Bolas

6. Bafo da Prainha

7. Bar Dellas

8. Bar Velho Adonis

9. Botequim Vaca Atolada

10. Beco do Rato

11. Caio Bucker

12. Casa Museu Eva Klabin

13. Cavi Borges

14. Celina Maria Sodré Fonseca

15. Circo Voador

16. Companhia Ensaio Aberto

17. Deize Tigrona

18. Diogo Defante

19. DJ Sany Pitbull

20. Dulce Regina Bezerra da Silva

21. Elenco Teatral Amantes das Artes

22. Elizabeth da Conceição Manja

23. Fabio Porchat

24. Favela Mundo

25. Festival do Rio

26. Festival Varilux de Cinema Francês

27. Flavio Marinho

28. Flávio Ramos Tambellini

29. Grupo Cultural Cordão do Boitatá

30. Guilhermina Augusti

31. Jonathan Raymundo

32. Bloco Loucura Suburbana

33. Ademar Lucas/Ademafia

34. Marcus Wagner

35. Marquinhos de Oswaldo Cruz

36. Mestrado em Gestão da Economia Criativa (ESPM)

37. Mestre Jagunço

38. Nivaldo Lima de Ornelas

39. Orquestra Maré do Amanhã

40. Os Crias

41. Panmela Castro

42. Perfeito Fortuna

43. Projeto Criolice

44. Quilombo Agbara Dudu

45. Quilombo Aquilah

46. Sandoval do Passo Barcellos/Sandro ifatorerá

47. Thiago Simão Gomide

48. Tia Surica

49. Turma Bem Feito

50. Velha Guarda do Império Serrano