Gal Costa deixa 1.080 gravações no EcadReprodução Internet

Publicado 10/11/2022 10:06 | Atualizado 10/11/2022 10:08

Rio - Dona de uma voz incomparável, a cantora Gal Costa, que morreu nesta quarta-feira , deixa 1.080 gravações cadastradas no Ecad. Considerada um ícone da música e uma das maiores intérpretes da MPB, Gal conta com sucessos marcantes como "Baby", "Meu bem, bem mal" e "Chuva de prata", entre outros, em seu extenso repertório.

Das canções que Gal gravou como intérprete, as três mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos foram "Um dia de domingo", "Chuva de prata" e "Quando você olha pra ela". Os herdeiros da artista continuarão a receber os rendimentos até 70 anos após sua morte, como determina a lei do direito autoral (9.610/98).

Confira o ranking das músicas gravadas por Gal Costa como intérprete mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil:

1 - Um dia de domingo - Michael Sullivan/Miguel/Paulo Massadas



2 - Chuva de prata - Ronaldo Bastos/Ed Wilson



3 - Quando você olha pra ela - Mallu Magalhaes



4 – Sorte - Celso Fonseca/Ronaldo Bastos



5 - Meu bem meu mal - Caetano Veloso



6 – Azul - Djavan



7 – Baby - Caetano Veloso



8 - Dom de iludir - Caetano Veloso



9 – Açaí - Djavan



10 – Folhetim - Chico Buarque



11 - Nada mais - Ronaldo Bastos/Stevie Wonder



12 - Hino do sr. do Bonfim - Osmar/Joao Antonio Wanderley



13 - Força estranha - Caetano Veloso



14 - Alguém me disse - Evaldo Gouveia/Jair Amorim



15 - Barato total - Gilberto Gil



15 - Modinha de Gabriela - Dorival Caymmi



16 - Lanterna dos afogados - Herbert Vianna



17 - Mar e sol - Carlos Renno/Paky (Fr 1)



18 - Aquarela do Brasil - Ary Barroso



19 - Sonho meu - Dona Ivone Lara/Delcio Carvalho



20 - Luz do sol - Caetano Veloso