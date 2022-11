Moacyr Luz e Samba do Trabalhador vão fazer show especial em homenagem a João Nogueira - fotos Divulgação

Publicado 10/11/2022 07:00

Rio - O sambista João Nogueira, uma das grandes vozes do samba e da música brasileira, será homenageado com uma série de shows, a partir desta quinta-feira, no Imperator, casa de espetáculos que leva seu nome, no Méier, na Zona Norte do Rio. Caso estivesse vivo, João Nogueira teria completado 80 anos em 2021. As comemorações pelo aniversário do cantor e compositor não aconteceram na data certa por conta da pandemia da covid-19, mas a ocasião não poderia passar batido.

Por isso, o especial João Nogueira contará com a participação de Diogo Nogueira, filho do sambista, que fará um show em homenagem ao pai na abertura do evento, nesta quinta-feira. Haverá ainda o lançamento da biografia do artista, escrita pelo jornalista Paulo Henrique Noronha.

Já na sexta-feira, sobem ao palco Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador com participação especial de Didu Nogueira, sobrinho do homenageado. "Quando eu comecei a minha carreira de músico, compositor, eu dizia: 'quando eu crescer, eu quero ser o João Nogueira'. Eu era viciado no João, não só o músico e compositor maravilhoso, mas aquele jeitão carioca, o grave de falar. Eu morava na Rua Constança Barbosa e ele frequentava uma taberna perto da minha rua... Depois o destino corroborou, em 1995 eu fiz um show com ele no Teatro João Caetano, a gente foi para São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte... Acho até, inclusive, que a última gravação que ele fez cantando foi comigo, no Esquina Carioca, em 1999", relembra Moacyr Luz, grande amigo do sambista, que já entrega o que o público pode esperar de sua apresentação.

"Vou cantar as minhas músicas, que são a minha base. Com meu convidado querido, Didu Nogueira, que é sobrinho dele, com quem me dou muito bem, vamos cantar juntos 'Albatrozes', que eu adoro. Na hora a gente vai vendo", afirma Moacyr, que também celebra a parceria com Diogo Nogueira.

"Até hoje aquela voz do João, aquele timbre... são únicos. E o Diogo tem a natureza a favor, tem o timbre do pai. Até o Didu Nogueira tem esse timbre, está na família. O Diogo é meu parceiro, gravou uma música nossa... Eu vi o Diogo pequeno...", diz Moacyr, que lançou uma canção em homenagem a João Nogueira. "Tenho um música com um compositor novo chamado Douglas Lemos, que está nas plataformas digitais. A música se chama 'Pai João', é uma homenagem a ele".

Para encerrar as comemorações, no sábado, dia 12, data em que João Nogueira completaria 81 anos, o Fundo de Quintal fará um show com clássicos do samba para ninguém ficar parado.

Clarisse Nogueira, filha do cantor e gestora do Clube do Samba, deseja que o pai seja lembrado sempre em ambientes alegres e com muita música. "O Especial João Nogueira será um presente aos fãs, para que todos possam se divertir, e relembrar a alegria de João”, afirma a filha do cantor.

"O Imperator é uma casa histórica e um potente equipamento cultural do Rio de Janeiro. É com muita honra que ele carrega o nome de um dos maiores artistas e representantes do samba fluminense. Com certeza será um final de semana de muita festa e homenagens merecidas ao grande João Nogueira", destaca a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Especial João Nogueira

Imperator - Centro Cultural João Nogueira - Endereço: Rua Dias da Cruz, 170 – Méier - Horário: 20h - Ingressos: R$ 60.

PROGRAMAÇÃO:

10/11 – Diogo Nogueira



11/11 – Moacyr Luz e Samba do Trabalhador (Participação Didu Nogueira)



12/11 – Fundo de Quintal