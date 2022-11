Anitta e Thalia na homenagem do Grammy Latino a Gal Costa, que morreu aos 77 anos na semana passada - Reprodução

Publicado 18/11/2022 07:51 | Atualizado 18/11/2022 07:51

Rio - A cantora Anitta, que foi uma das anfitriãs do Grammy Latino, fez uma homenagem especial a Gal Costa durante a cerimônia realizada na noite desta quinta-feira . Gal morreu aos 77 anos, na semana passada, em sua casa, em São Paulo.

A produção do Grammy exibiu uma gravação de Gal cantando "Chuva de Prata" na gravação do DVD "A Pele do Futuro", de 2019. "Nos deixou uma figura icônica do meu país. Divertida, única e infinitamente talentosa. Gal, você vai fazer muita falta e esse show é para você", disse Anitta.

A mexicana Thalia relembrou que "a mãe de todas as vozes" foi reconhecida pela Academia de Gravação com o prêmio Conjunto da Obra, em 2011.