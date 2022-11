Alcione se apresenta na Areninha Sandra de Sá, em Santa Cruz - Marcos Hermes / Divulgação

Rio - Quer curtir o fim de semana, mas a grana está curta? Não de preocupe! Alcione faz uma apresentação gratuita na Areninha Sandra Sá, em Santa Cruz, nesta sexta-feira. Já Diogo Nogueira anima o público do shopping Jardim Guadalupe, neste domingo, a partir das 18h. A entrada para os dois eventos é apenas a doação de 1kg de alimento não perecível. Outras opções sem colocar a mão no bolso são o Gastro Beer Rio, na Quinta da Boa Vista, neste sábado e domingo, e o Blend BBQ Festival, no Park Shopping Campo Grande, de sexta a domingo. Além da programação 0800, há mais shows, espetáculos e até grandes experiências espalhadas pela cidade.

Alexandre Pires sobe ao palco do Ribalta, na Barra da Tijuca, nesta sexta-feira, com o show 'O Baile do Nego Véio 2'. No mesmo dia e região, Ferrugem agita o público do Espaço Hall. Já Chico César se apresenta no Circo Voador, na Lapa. Se a ideia é curtir com a família, entre as novidades está o restaurante temático "Varinha Mágica Experience", no Via Parque Shopping, que reúne ilusionismo, holografias, aulas de poções mágicas e muito sabor.

Sábado, Luan Santana leva todo o seu romantismo para o Qualistage com a turnê 'Luan City'. Depois de ter sido lançado em abril, o espetáculo retorna ao Rio de Janeiro e conta com os maiores sucessos do artista e um cenário cheio de luzes e efeitos especiais. "Vai ser uma festa com astral muito gostoso. Estou falando ‘festa’ porque é o que a gente quer passar, a gente quer que todo mundo se sinta assim , não necessariamente num show. Não é só olhar para o palco e ver a apresentação, eu quero que as pessoas se sintam abraçadas por toda essa energia, envolvidas nessa cidade", diz o cantor.

Entre as opções para a criançada está a Trupe da Galinha Pintadinha, no Teatro Claro Rio, em Copacabana, e o Musical infantil ‘No conto & no samba', no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, na Gamboa.

Além de Diogo Nogueira no shopping Guadalupe, o domingo conta o show de Kenny G, no Vivo Rio, na Zona Sul. De volta ao Brasil depois de 15 anos, o artista apresenta sua nova turnê mundial 'An Evening with Kenny G'. O ícone do saxofone promete levar os principais sucesso da carreira, incluindo músicas como “Silhouette” e “Forever In Love” para o espetáculo. Outra dica é conferir o espetáculo “A descoberta das Américas – Rumo à maioridade”, em Marechal Hermes, e a exposição Paixão Nacional, no shopping Village Mall, com itens que contam a história do futebol desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, até os dias atuais.

Confira a programação completa:

Shows:

Alcione

Sexta-feira, às 19h

Local: Areninha Sandra de Sá

Endereço: Rua 12, Santa Cruz

Ingresso: Grátis (pede-se 1kg de alimento não perecível).

D'black - “Essência: Tributo ao Soul”

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Cesgranrio

Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido

Ingresso: R$ 60 (levando 1kg de alimento)



'ODARA' com o Duo Rosa Amarela

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Solar de Botafogo

Endereço: Rua General Polidoro 180, Botafogo

Ingresso: R$150

Baile do Nego Veio - Alexandre Pires

Sexta-feira, a partir das 20h30

Local: Ribalta

Endereço: Avenida das Américas, 9.650 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$110



Sandra de Sá - 2º Festival da Consciência Negra

Sexta-feira, às 20h30

Local: Teatro Prudential

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: R$ 90



Ferrugem - Turnê Novo Mundo

Sexta, às 21h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 - Gardênia Azul,

Ingresso: a partir de R$ 50

Chico César

Sexta-feira, às 22h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n, Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir das R$ 70



Balacobaco

Sexta-feira, às 22h30

Local: Bar do Zeca Pagodinho - Shopping Park Jacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 - Anil/ Jacarepaguá

Ingresso: R$ 30



Grupo Akatu e MC Maneirinho

Sábado, a partir das 12h

Local: Alto Vidigal Brasil

Endereço: Rua Armando Almeida Lima, 2- Vidigal

Ingressos: a partir de R$30



Antonio Guerra Trio - “Rabo de Arraia”

Sábado, às 19h

Local: Ocupa Itinerante 2022 (MAR)

Endereço: Praça da Harmonia, s/n - Saúde

Ingresso: Grátis

Bonnie Tyler - “Between The Earth and The Stars"

Sábado, a partir das 19h

Local: Jeunesse Arena

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca

Ingresso: entre R$ 35 e R$

João Bosco - 'Abricó-de-Macaco'

Sábado, às 20h

Local: Circo Crescer e Viver

Endereço: Rua Carmo Neto, 143 - Cidade Nova

Ingresso: a partir de R$ 40 (inteira)

Luan Santana

Sábado, a partir das 20h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 140

Festa Awurê com participação especial de Olodum

Sábado, a partir das 22h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa – Centro.

Ingresso: R$100 (com a doação de 1kg de alimento não perecível)



Kings of Convenience

Sábado, às 22h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique 85, Glória - Rio de Janeiro (RJ)

Ingressos: a partir de R$240

Vanessa da Mata

Sábado, a partir das 22h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Centro

Ingresso: a partir de R$140



Diogo Nogueira

Domingo, a partir das 15h

Local: Shopping Jardim Guadalupe

Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe.

Entrada: Gratuita (com a doação de 1kg de alimento não perecível)

Kenny G

Domingo, a partir das 19h30

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: R$350

Peças, espetáculos e leitura

LER em Movimento

Sexta-feira e sábado, a partir das 9h

Local: Palacete Princesa Isabel

Endereço: Rua das Palmeiras Imperiais, s/n - Santa Cruz

Ingresso: Grátis

'A descoberta das Américas – Rumo à maioridade'

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Armando Gonzaga

Endereço: Av. Gen. Oswaldo Cordeiro de Farias, 511 – Marechal Hermes

Ingressos: R$ 5

'Enquanto você voava, eu criava raízes'

Sexta, às 20h

Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Endereço: Rua Humaitá, 163 - Humaitá, Rio de Janeiro - Entrada pela Rua Visconde e Silva.

Ingresso: Gratuito (com a doação de um quilo de alimento não perecível)

'Bordador de mundos'

Sábado e domingo, às 11h e às 16h

Local: Sesc Tijuca. Teatro 01.

Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539. Tijuca

Ingresso: R$ 10

Musical infantil ‘No conto & no samba'

Sábado, às 15h30 e 17h30

Local: MUHCAB - Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB)

Endereço: R. Pedro Ernesto, 80 - Gamboa, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis



Trupe da Galinha Pintadinha

Sábado (16h) e domingo (15h)

Local: Teatro Claro Rio

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - 2º Piso - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 35





Exposições



Exposição Paixão Nacional

Sexta, sábado e domingo, das 08h30 às 17h30

Local: Centro de Visitantes Paineiras

Endereço: Estrada das Paineiras s/n

Ingresso: Grátis

Exposição Museu Mais Doce do Mundo

Sexta-feira, de 12h às 20h, sábado, das 10h30 às 21h, e domingo, 12h30 às 20h

Local: Shopping VillageMall

Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$ 70

Grandes experiências

Varinha Mágica Experience

Sexta (às 17h30 e 20h), sábado e domingo (às 10h30, 13h, 15h30, 18H e 20h30)

Local: Via Parque Shopping (estacionamento)

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: de R$ 69,90 a R$ 99,90



Experiência Harry Potter - “Natal no Wizarding World”

Sexta e sábado, das 10h às 22h, e domingo das 13h às 21h

Local: Américas Shopping

Endereço: Avenida das Américas, 15.500, Recreio Dos Bandeirantes

Ingresso: Grátis





Gastronomia

Gastro Beer Rio

Sábado e domingo - das 12h às 21h

Local: Quinta da Boa Vista

Endereço: Av. Pedro II, s/n - São Cristóvão

Ingresso: Grátis

Blend BBQ Festival

Sexta-feira, das 17h às 00h⁣; sábado, das 12h às 00h⁣; e domingo, das 12h às 23h⁣

Local: Park Shopping Campo Grande

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 – Campo Grande

Ingresso: Grátis