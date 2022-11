Anitta - AFP

AnittaAFP

Publicado 19/11/2022 05:00

Rio - Os artistas brasileiros brilharam no Grammy Latino 2022, que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. Anitta apresentou o evento principal ao lado de Thalia, Laura Pausini e Luis Fonsi e foi a única brasileira a concorrer nas categorias "Gravação do Ano" e "Melhor Performance de Reggaeton". Como se não bastasse, a Poderosa ainda homenageou Gal Costa e empolgou o público com uma apresentação eletrizante ao som de funk. Liniker, Ludmilla, Erasmo Carlos e Alceu Valença foram alguns dos premiados na pré-cerimônia, que teve categorias reservadas às músicas de língua portuguesa.

fotogaleria

Liniker fez história ao ser a vencedora da categoria 'Melhor Álbum de Música Popular Brasileira', se tornando a primeira artista trans do Brasil a conquistar o prêmio. A cantora de 27 anos recebeu a estatueta pelo disco "Indigo Borboleta Anil" e foi aplaudida de pé. "Que gigante, importante e significativo o espaço que o disco dos meus sonhos alcançou. Esse prêmio é resultado de muita dedicação, trabalho e um time maravilhoso que construiu tudo isso comigo", declarou a artista no Twitter. Ela disputava com Caetano Veloso, Marisa Monte e Ney Matogrosso.

Já Ludmilla conquistou seu primeiro 'gramofone de ouro' ao vencer a categoria 'Melhor Álbum de Samba/Pagode', com o disco "Numanice #2". "Estou muito feliz, nunca imaginei ganhar um Grammy, um dos maiores prêmios da música no mundo, e receber esse Grammy através de um sonho que veio da minha cabeça. Que muita gente não acreditou no início. Quero dedicar esse prêmio a Deus, minha família e todos os meus fãs. É nosso, Brasil!", disse ela na ocasião.

O prêmio de "Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa" foi para Erasmo Carlos, com o "O Futuro Pertence À... Jovem Guarda". Mulher do Tremendão, Fernanda Passos celebrou a conquista do amado, no Instagram, e se declarou: "Quando eu penso que não tem mais surpresa, que você já fez tudo, já superou todos os limites… Vem você, com a sua simples genialidade, revisitando trabalhos conhecidos de cor e salteado pelo público e ganha o Grammy Latino. Qual é a sua mágica?", quis saber.

Chitãozinho e Xororó venceram a disputa pelo prêmio de "Melhor Álbum Sertanejo", que tinha Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraisa concorrendo com o disco "Patroas 35%". Mariana Sena, inclusive, ficou chocada com a vitória dos sertanejos. Um vídeo de sua reação ao ler o resultado na premiação viralizou nas redes sociais.

Entre os outros vencedores estão: o quarteto Bala Desejo, formado por Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra (Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com "Sim Sim Sim"), Marisa Monte e Jorge Drexler (Melhor Canção em Língua Portuguesa, com "Vento Sardo"), Hamilton De Holanda (Melhor Álbum Instrumental", com Maxixe Samba Groove), Eli Soares (Melhor Álbum de Música Cristã, com "Laboratório Do Groove") e Alceu Valença (Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com "Senhora Estrada").

Cerimônia principal

Anitta é mesmo poderosa! A artista mostrou muita desenvoltura durante o comando do Grammy Latino 2022, ao lado Thalia, Laura Pausini e Luis Fonsi. No evento, ela fez uma homenagem especial a Gal Costa, que morreu aos 77 anos, na semana passada, em sua casa, em São Paulo. A produção da premiação exibiu uma gravação da artista cantando "Chuva de Prata" na gravação do DVD "A Pele do Futuro", de 2019.

"Nos deixou uma figura icônica do meu país. Divertida, única e infinitamente talentosa. Gal, você vai fazer muita falta e esse show é para você", disse Anitta. A mexicana Thalia relembrou que "a mãe de todas as vozes" foi reconhecida pela Academia de Gravação com o prêmio "Conjunto da Obra", em 2011.

Anitta também transformou o evento em um grande baile funk durante sua apresentação musical. Após a performance de "Envolver", ela empolgou o público com um medley dos hits "Movimento da Sanfoninha", "Rave de Favela", "Vai Malandra", "La Mama de La Mama" e "Machika". De top e shortinho, a funkeira, claro, rebolou muito.

A artista foi a única brasileira indicada à principal categoria da premiação, "Gravação do Ano", pelo hit "Envolver", mas os ganhadores foram Jorge Drexler e C. Tangana, com "Tocarte". A canção também concorreu na categoria "Melhor Performance de Reggaeton", mas não levou a melhor.

Entre as curiosidades envolvendo Anitta está um look usado por ela na premiação. A Poderosa apostou em um vestido em homenagem a Xuxa, inspirado na peça que a apresentadora usou no último "Xou da Xuxa", em 1992. A mãe de Sasha Meneghel se emocionou com o gesto e agradeceu o carinho da cantora através do Instagram, na madrugada desta sexta-feira.

"Tem gestos que valem mais que homenagem, tem homenagem que valem mil gestos... Tem carinho, respeito, admiração, ternura. Receber uma homenagem dessa pessoinha que vai conquistar o mundo e um pouco mais (e morram os invejosos) é simplesmente um abraço daqueles que demora minutos que você pode sentir o coração de quem te abraça. E, sim, hoje eu fui abraçada por você, minha menina de ouro. Obrigada, Anitta! O mundo é seu, e eu sou sua fã. (mais uma de tantas)", escreveu.