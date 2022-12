Rouge celebra 20 anos do grupo no Chá da Alice - Divulgação

Publicado 10/12/2022 05:00

Rio - Há 20 anos surgia um fenômeno: o Rouge! Após vencerem o "Popstar", reality musical do SBT, Li Martins, Karin Hils, Lu Andrade, Aline Wirley e Fantine Thó conquistaram uma legião de fãs e fizeram história. O primeiro álbum da banda vendeu mais de 2 milhões de cópias, as cantoras comandaram trio elétrico, lotaram um estádio de futebol e participaram de filmes. Até hoje há quem cantarole 'Ragatanga', com direito a coreografia, claro! Para celebrarem duas décadas do grupo, elas participam do evento Chá da Alice, que acontece neste sábado, no Qualistage, na Zona Oeste do Rio.

"Me apresentar com o Rouge sempre me traz muitas sensações, quando começo a cantar as músicas parece que o tempo não passou. Não posso dizer que seja um recomeço, pois estamos nos reunindo para alguns shows exclusivos e pontuais, mas é sempre uma oportunidade para celebrarmos essa linda história da qual faço parte", comenta Lu Andrade.

A apresentação promete ser grandiosa, com direito a bailarinos, cenário e vários hits no repertório. "Vai ter muita música boa, alto astral, e algumas surpresinhas", adianta Li Martins. "Todos os sucessos estarão presentes, dos antigos, aos mais recentes, como 'Dona da Minha Vida'", destaca Karin Hils.

Se depender de Fantini, as comemorações de 20 anos do grupo não se limitarão a alguns shows. Ela se diverte ao comentar a possibilidade do quinteto lançar mais novidades. "Minha cabeça não para em relação a tudo que poderíamos fazer. Mas preciso segurar minha língua para não fazer falsas promessas, nem alimentar falsas esperanças. Adoraria gravar um documentário e um par de canções a mais. Por enquanto, isso é só esperança", admite.

Fim do Rouge

O Rouge chegou ao fim oficialmente em 2005. Em 2017, elas decidiram celebrar os 15 anos da banda, lançaram músicas e um até álbum. No entanto, dois anos depois houve mais um hiato. As integrantes, no entanto, deixam claro que a separação, em nenhum momento, foi ocasionada devido a brigas.

"O grupo acabou oficialmente mesmo em 2005 e, ao mesmo tempo, ficou eternizado. Nossas diferenças sempre foram mínimas perante nosso compromisso pelo nosso trabalho e nunca foram um fator decisivo, a causa da separação. Não foi uma separação. Teve a saída de uma integrante no primeiro ano, mas nem isso marcou nosso fim. Nós terminamos unidas, muito parceiras. E depois disso, a vida seguiu", comenta Fantini.

Li Martins concorda: "Houve muitos desentendimentos no passado como todo relacionamento normal. Não foi esse o motivo do fim do grupo. E não há acerto de contas nenhum pra ser feito, justamente porque quando havia um desentendimento a gente já quebrava o pau ali mesmo até resolver. Está zerado, por enquanto!", brinca.



Serviço - Chá do Rouge

Sábado, a partir das 22h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Ingressos: R$110