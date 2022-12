David Junior e família - Reprodução do Instagram

David Junior e famíliaReprodução do Instagram

Publicado 10/12/2022 17:04

O ator David Junior anunciou, com muita alegria, o nascimento de sua segunda filha, Odara. A menina é fruto do casamento com Yasmin Garcez. A pequena veio ao mundo um dia após o aniversário do artista, e, por isso, ele a chamou de "presente". Nas redes sociais, ele compartilhou o rostinho dela.



fotogaleria

"Quando a gente pensa que o amor atingiu seu auge, ele vem e transborda de novo. Transborda em Odara! Presente de aniversário do papai, ela chegou um dia depois. Veio ontem, com uma data só dela, desbancando até o protagonismo da seleção brasileira nas quartas de final", escreveram os atores em parceria nas redes sociais.



David e Yasmin já são pais de Amora, nascida em dezembro de 2020. "Agora somos 4! Papai, Amora e Odara no time dos sagitarianos da casa e mamãe no time dos arianos porque basta uma ariana mesmo pra botar ordem nessa farra", brincaram os pais. "Dezembro agora é só festa, só axé! Agradecemos pelo carinho de todos! Re-nascemos!", concluíram na linda postagem.