Publicado 10/12/2022 18:21 | Atualizado 10/12/2022 18:25

Tudo indica que a relação entre os irmãos príncipes William e Harry anda abalada depois do lançamento do documentário "Harry e Meghan", da Netflix. É que de acordo com o jornal britânico "Daily Mail", uma fonte próxima da Família Real, mais precisamente um amigo do marido de Kate Middleton, teria revelado o distanciamento entre eles, além de afirmar que o desentendimento "não tem conserto".

De acordo com a publicação, William, estaria zangado com o desrespeito de Harry, tendo em vista que ele mostrou à avó quando ela estava viva durante a saga Megxit. É que Na primeira parte da série, lançada na última quinta-feira, o casal disparou algumas indiretas contra William e Kate. Meghan Markle, esposa de Harry, sugeriu que os cunhados não reagiram bem a um abraço dela. Harry, por sua vez, afirmou que membros da família real disseram que a ex-atriz não precisava de proteção dos ataques da imprensa.

"Todos os relacionamentos são construídos com base na confiança, ainda mais para membros da família real, que vivem sob os holofotes", disse o amigo ao jornal. "O príncipe é um homem muito reservado e o que Harry está fazendo é o oposto de tudo em que ele acredita. Só por isso, muitos acreditam que ele jamais conseguirá consertar seu relacionamento com eles (Harry e Meghan). Muitas coisas aconteceram".

Nos três primeiros episódios da série de seis partes, Harry acusou a realeza de ter um "enorme nível de viés inconsciente" e de conspirar com uma mídia que queria "destruir" Meghan, além de menosprezar seu pai e irmão sobre o relacionamento deles. escolhas da noiva. Meghan, por sua vez, afirma no documentário que recebeu pouco apoio do Palácio de Buckingham como uma nova noiva real, dizendo que não havia aulas de etiqueta e ela foi reduzida a pesquisar o hino nacional no Google.