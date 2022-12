Casamento de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro - Reprodução do Instgaram

Casamento de Bárbara Evans e Gustavo TheodoroReprodução do Instgaram

Publicado 10/12/2022 19:14 | Atualizado 10/12/2022 19:15

A modelo e atriz Bárbara Evans abriu o álbum do casamento com Gustavo Theodoro, que aconteceu na última sexta-feira (9), no interior de São Paulo. A festa havia sido adiada mais de uma vez por conta da pandemia da Covid-19, mas finalmente aconteceu. O empresário entrou com a filha do casal, Ayla, de 8 meses, enquanto Bárbara andou até o altar acompanhada pelo pai, José Clark.

fotogaleria

"Emocionante demais!!! Que dia maravilhoso, obrigada meu Deus por tudo. Não poderia ser mais especial", escreveu Bárbara na legenda de um vídeo com momentos icônicos da celebração.

Ao mostrar as fotos do grande dia nas redes sociais, a modelo recebeu muitas mensagens de carinho de famosos. Entre eles, da própria mãe, a atriz , apresentadora e modelo Monique Evans. "Coisa mais linda de Mamys!! Toda felicidade do mundo!! Amo vocês", escreveu a loira nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)