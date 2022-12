Jade Picon - reprodução do Instagram

Jade Piconreprodução do Instagram

Publicado 10/12/2022 20:05

A mulher está um luxo! Jade Picon aproveitou o dia de sol que fez no Rio, neste sábado (10), para renovar o bronzeado e, de quebra, posar belíssima com um lookinho moda praia de arrasar. Em foto compartilhada nas redes sociais, a atriz de "travessia", da Globo, aparece com um biquíni laranja e saia cor de areia.



fotogaleria

Além de compartilhar o clique, a influenciadora digital e ex-BBB também deixou seus milhões de seguidores babando ao compartilhar um momento em que aparece aplicando filtro solar no corpo. Muito musa, né?! E Jade vem aproveitando, e muito, seus momentos de lazer. Na sexta-feira (9), ela conferiu de perto o show do cantor britânico Harry Styles, no Rio, com alguns amigos - com direito a vista panorâmica do palco!