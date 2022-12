Luiza Possi - Divulgação / Lucas Mennezes

Publicado 13/12/2022 18:56

Rio - Celebrando 20 anos de carreira em 2022, Luiza Possi acaba de lançar mais um single de seu novo projeto com músicas inéditas. Nesta quarta-feira, a cantora divulga o videoclipe de "Amor Sem Pausa", em colaboração com Grag Queen, que chegou às plataformas digitais na última sexta-feira. Sem esconder a animação, a artista comemora a parceria com a drag queen.

"Nesta minha era atual, tenho escolhido trabalhar com pessoas que somam com a minha nova estética e identidade, e não é de hoje que sou amiga da Grag, sabia que a hora certa para cantarmos juntas chegaria!", declara Luiza. "É uma honra poder colaborar com uma artista que sempre amei e respeitei. Somos duas cancerianas apaixonadas pela vida, logo não tem como dar errado. Espero que recebam nosso trabalho com muito carinho!", acrescenta Grag.

Em entrevista recente ao DIA, a filha de Zizi Possi e Líber Gadêlha falou sobre o processo criativo por trás de sua nova era musical: "Há muitos anos que eu não tinha tanto assunto assim pra compor. Que eu não tinha vontade de compor, eu não encontrava pessoas com quem eu me identificasse tanto musicalmente. Agora, eu estou nesse momento muito rico", contou Luiza. "Eu estou com muito assunto pra falar, pra me expressar, pra dançar. A minha voz está alcançando registros que eu nunca alcancei antes, eu estou cantando de um jeito que nunca cantei antes. Os hormônios da gravidez me fizeram muito bem", afirma a mãe de Lucca, de 3 anos, e Matteo, de 1.