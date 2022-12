Neymar e Gabriel Medina - Reprodução Internet

Neymar e Gabriel MedinaReprodução Internet

Publicado 14/12/2022 12:59 | Atualizado 14/12/2022 13:14

Rio - O jogador de futebol Neymar parece já estar superando a derrota do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo do Catar. Depois de falar que seu "psicológico estava destruído", o craque deu uma festa na mansão da irmã, Rafaella Santos, que contou com os parças e muitas modelos.

fotogaleria

Alguns vídeos da festança promovida pelo jogador circulam nas redes sociais em perfis de fofoca, como o "Gossip do Dia". Nas imagens, Antony aparece ao lado das moças. "A festa foi muito top, só que sem celular", diz uma das mulheres no vídeo.

De acordo com a "Folha de S. Paulo", MC Livinho, MC Daniel, Gabriel Medina e o cantor João Gomes também participaram da noitada.

Apesar de ter sido proibido o uso de celular, as imagens da festa vazaram após algumas pessoas marcarem o jogador nas redes sociais. O próprio Neymar só postou uma foto em que aparece com Gabriel Medina assistindo a um filme na sala de TV.

Enquanto os brasileiros chorando até hj pela eliminação do Brasil, Neymar faz até festa no sigilo na casa da irmã dele, inclusive Antony tava nessa festa kkkk tão gato ,mas tão cafajeste, então é se acalmem que 2026 tem mais copa é isso ! — Nicoli Santos (@SantosNicoli210) December 14, 2022

Alguns jogadores da seleção brasileira em festa na casa de Neymar (da irmã dele na verdade) e eu aqui remoendo ainda a derrota, errada tô eu! — titia (@titiasuspensa) December 13, 2022

Mais uma vez vamos assistir Argentina na final da copa do mundo, rapaziada!



Enquanto tem festa na irmã do Neymar, Richarlison tatuando a cara do Neymar, capitão que não tem coragem de bater pênalti “inconsolado” mandando mensagem pro Neymar.



É tudo sobre ele, não sobre a gente — Giselle Andreolla (@andreolla77) December 13, 2022