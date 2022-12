Valesca Popozuda - Reprodução/Instagram

Rio - A cantora Valesca Popozuda já está no aquecimento para o Carnaval 2023. Em conjunto com o tradicional bloco de rua "Amigos da Onça", a funkeira de 44 anos integra o evento "Ensaios de Veraw + Carnavalesca", que acontecerá em três noites dos ensaios de verão do bloco, que completa cinco anos de exibições no ano que vem. A estreia acontece hoje e contará com as participações especiais de MC Marcinho e o grupo Os Havaianos.

Valesca Popozuda não esconde a expectativa pelos ensaios da folia. "Eu sou carioca e criada em comunidade, desde criança sempre gostei de bloco, rodas de samba e da magia do Carnaval. Já brincava que eu era Carnavalesca", comenta.

Ensaios de Veraw

Com vontade de organizar um projeto próprio, Valesca Popozuda percebeu que a parceira de longa data com o Amigos da Onça seria a oportunidade para concretizar sua ideia. "Já participei de algumas edições dos Ensaios de Veraw e resolvemos fortalecer ainda mais essa parceria. A gente vem planejando tudo com muito carinho. Espero que o pessoal curta bastante! É um projeto que meus fãs sempre pediram para voltar e eu mesma já estava com saudades de tudo isso", afirma.



Em 2019, a cantora lançou o EP 'Carnavalesca - De Volta Pra Gaiola', que teve a participação do bloco em uma das faixas. Valesca não descarta uma nova parceria após o evento. "Seria incrível, eu costumo dizer que foi um casamento que deu certo e eu espero que esse retorno seja só o começo de uma nova lua de mel."

Empolgada, a funkeira avalia a correria para entregar um evento impecável para seu público. "Estamos planejando cada detalhe dos ensaios com muito carinho. Escolhemos convidados a dedo, um repertório para levar alegria e diversão, com balé! Temos ensaiado bastante, porque já é uma prévia do Carnaval", entrega. Sobre o repertório, a artista confessa que o público sempre cobra pelas canções do início de sua carreira. "Está bem eclético, mas se eu não colocar as músicas da época da Gaiola das Popozudas meus fãs me matam."

Festival do Futuro



Uma das atrações confirmadas no evento que celebrará a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva 9PT), que ocorrerá na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, Valesca Popozuda comemora o convite. "Eu fiquei muito feliz, os fãs queriam muito e eu confesso que estava ansiosa. Quando me convidaram eu fiquei muito feliz. Espero que seja um passo para um novo recomeço do nosso país", deseja.

Voz de um ritmo cercado de preconceitos, a funkeira avalia a importância de uma figura do gênero em um evento deste porte. "Acho que demorou demais, né? O funk é do povo e o governo é para o povo. O funk fala sobre a realidade da maioria dos brasileiros e já chegou no mundo todo."

