Publicado 21/12/2022 22:11 | Atualizado 21/12/2022 22:53

Rio - Representante brasileiro na categoria de "Melhor Filme Estrangeiro" do Oscar 2023, o longa "Marte Um" ficou de fora da shortlist da Academia. A premiação divulgou uma lista com quinze filmes que tentam uma vaga entre os cinco finalistas da categoria. A cerimônia do Oscar está programada para o dia 12 de março.

Seguem na disputa os seguintes filmes: "Argentina, 1985" (Argentina), "Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades" (México), "Cairo Conspiracy" (Suécia), "Close" (Bélgica), "Corsage" (Áustria), "Decisão de Partir" (Coreia do Sul), "EO" (Polônia), "Holy Spider" (Dinamarca), "Joyland" (Paquistão), "Last Film Show" (Índia), "Nada de Novo no Front" (Alemanha), "O Caftan Azul" (Marrocos), "Return to Seoul" (Camboja), "Saint Omer" (França) e "The Quiet Girl" (Irlanda).

"Marte Um"

Dirigido por Gabriel Martins, o longa independente retrata a vida de uma família negra da periferia de Contagem, Minas Gerais, que corre atrás de seus sonhos vivendo em um país que elegeu como presidente um homem de extrema-direita, que representa o contrário de tudo que eles são.

O último filme brasileiro a concorrer ao Oscar foi o "Central do Brasil", em 1999, quando a categoria ainda levava o nome de "Melhor Filme em Língua Estrangeira". O longa retrata a vida de Dora (Fernanda Montenegro) e Josué (Vinicius de Oliveira). Uma professora aposentada que trabalha escrevendo cartas para pessoas analfabetas em uma estação de trem carioca que acaba cuidado de um menino pobre de 8 anos que perdeu a mãe.