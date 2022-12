Deborah Secco - Edson Aipim / AgNews

Deborah SeccoEdson Aipim / AgNews

Publicado 26/12/2022 23:15 | Atualizado 26/12/2022 23:17

Estrela acessível! A atriz Deborah Secco, de 43 anos, curtiu a tarde desta segunda-feira (26) para dar um passeio num shopping da Zona Oeste do Rio. Esbanjando beleza e simpatia - como de costume - a musa atendeu fãs e admiradores que estavam no local, posando para fotos e distribuindo sorrisos.



fotogaleria

Acompanhada de uma amiga, Deborah, que também atuou como apresentadora do programa "Tá Na Copa", do SporTv, durante a Copa do Mundo do Catar, apostou em um vestidinho longo verde-limão e sandálias de salto alto vermelhas. Ao perceber que era clicada, ainda sorriu e acenou para os fotógrafos.