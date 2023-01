Paulinho Vilhena e Maria Luiza Silveira - Reprodução do Instagram

Paulinho Vilhena e Maria Luiza SilveiraReprodução do Instagram

Publicado 01/01/2023 21:24

Paulinho Vilhena vai ser papai! Aos 43 anos, o ator revelou a novidade novidade com um post no Instagram, neste domingo (1), em que aparece nas fotos com a mão na barriguinha da namorada, a modelo Maria Luiza Silveira. O bebê será o primeiro filho do casal, que curtiu o Réveillon nas prais de Fernando de Noronha.



"Nós já te amamos MUITO filho(a)", escreveu o ator na legenda das imagens feitas à beira mar, com um por do sol compondo o cenário paradisíaco. "Que alegria começar o ano com você aqui na minha barriguinha", disse ela no post compartilhado em conjunto pelo casal. O casal oficializou o namoro em 2020.



Os fãs, admiradores e seguidores do ator vibraram com a novidade. "Que Deus abençoe vocês", disse uma pessoa. "Muito amor e muita luz para vocês", escreveu outra. "Lindos", se derreteu uma terceira. Famoso também deixaram suas felicitações. Carlinha Dieckmann escreveu: "Que notícia maravilhosa. Feliz 23". Bruno Gagliasso deixou seus "parabéns". Astrid Fontenelle, Giovanna Lancellotte, Danton Mello, Fernanda Paes Leme, Giovanna Ewbank, Evandro Mesquita, Viviane Araújo e Tata Werneck também celebraram.