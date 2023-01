Monique Alfradique - Reprodução do Instagram

Monique AlfradiqueReprodução do Instagram

Publicado 01/01/2023 21:48 | Atualizado 01/01/2023 21:56

Musa! Monique Alfradique iniciou o ano muito bem! É que a atriz, de 36 anos, passou o Reveillon na ilha paradisíaca de Fernando de Noronha, e, neste domingo (1), deixou fãs e seguidores do Instagram babando ao compartilhar no Instagram uma foto à beira mar, usando um biquíni azul com amarrações estilosas.



fotogaleria

"01.01.2023", escreveu ela na legenda dos registros, tendo ainda a bela vista do Morro Dois Irmãos, um dois cartões-postais do arquipélago pernambucano. Na virada, Monique teve a companhia de muitos amigos. O belíssimo clique, claro, rendeu vários elogios à atriz, como "Linda", "Gata", "Perfeita", "Musa" e mais.