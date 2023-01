Luísa Sonza no clipe MAMA.CITA - Reprodução Internet

Publicado 10/01/2023 07:00

Rio - A cantora Luísa Sonza, de 24 anos, lançou recentemente o hit "Mama.Cita" (hasta la vista) em parceria com o rapper Xamã. A música dá continuidade a "Câncer", do álbum "Zodíaco", que foi lançado em 2020 pelo cantor. Com mais de 6,4 milhões de visualizações no YouTube, o clipe de "Mama.Cita" é cheio de referências visuais à composição anterior, além de remeter ao signo de Xamã, Escorpião.

Para Luísa, o clipe de "Mama.Cita" traz sua versão mais "evoluída". "Acabamos trazendo essa coisa futurista porque é um lugar mais evoluído e um passo a mais. É natural, uma evolução. O clipe é muito futurista, mas ele é muito orgânico ao mesmo tempo. As roupas são muito atuais também. É uma mistura do passado, do presente e do futuro. A Luísa está um pouco mais evoluída... A estética (de seus clipes) já começa a ser uma coisa um pouco mais fria, porém a música ainda está caminhando... A gente está fazendo as pessoas se acostumarem com novos sons", afirma a cantora.

A artista acredita que está em uma fase mais "melancólica", mas garante que isso não se refletirá em estilo musical e que vai continuar cantando pop. "Eu acho que talvez 2023 seja meio assim: melancólico é a minha palavra. Melancolia nas formas de me expressar, mas não vou sair do pop. Eu não vou fazer música triste, eu só vou mudar a forma de expressar algum sentimento por que eu mudei minha forma de ser", explica.

Uma preocupação de Luísa é que suas músicas não sejam passageiras. Para isso, ela tenta cada vez mais proporcionar experiências imersivas para o público. Junto com "Mama.Cita", a cantora lançou também um perfume para o que seus fãs possam "sentir o cheiro da canção".

"A cada dia mais eu me aprofundo em envolver as pessoas na música de uma maneira diferente, não só com o áudio, mas também trazer uma experiência até para a música. Hoje em dia tem muita música que pode até ter muito sucesso, mas é muito passageira. E quando a gente envolve cada música e cada momento da nossa carreira numa experiência, ela se torna especial do jeito que que a gente se propõe a fazer, e isso se torna algo mais marcante pra carreira, para a música e pro artista, sabe?", inicia.

"Então, eu tento em cada música que eu lanço ter algo muito especial. Claro que precisa de muito investimento, muita coragem, mas eu acho que vale a pena. Com 'Mama.Cita' eu pensei dessa maneira: 'como eu posso fazer uma experiência?' Eu quero trazer uma experiência pros fãs. E o perfume foi uma das formas que a gente encontrou de trazer essa experiência de sentir o cheiro da canção", explica. "Eu achei super legal você sentir o cheiro de uma música, isso não existia! É um jeito de as pessoas sentirem o cheiro da música, e o meu cheiro, do Xamã", completa a artista.

Apesar de sempre viralizar no TikTok com suas coreografias, Luísa garante que não cria nada pensando exclusivamente nesta plataforma, apesar de entender a sua importância para impulsionar as músicas hoje em dia.

"A gente fez a coreografia e o refrão de 'Mama.Cita' inspirados no movimento que o Xamã faz naturalmente com o corpo dele, com aquele gingado maravilhoso, aquele flow dele que é único. As nossas inspirações para coreografia são coisas que passam na nossa vida, na nossa cabeça. É uma coisa muito intuitiva, que acaba virando uma grande tendência", afirma.

"Na época em que estávamos fazendo coreografia no chão, eu estava gostando de fazer isso e ponto, sabe? Não estava focando em viralizar, até porque as minhas coreografias teoricamente não deveriam viralizar no TikTok, não tem nada a ver com os passos de lá. Pelo contrário, as coreografias no chão são muito difíceis de serem executadas para virar uma trend, entende? Mas a gente dá sorte, a galera gosta e a gente vai fazendo de acordo com o momento e em como eu estou me sentindo. O TikTok é a maior plataforma de impulsionamento de música hoje em dia, então eu espero que gostem, mas a gente não pensa muito em viralizar lá, só acontece, e ainda bem que acontece!", comemora.

E depois de bater recordes com o single "Sentadona", fazer um show histórico no Rock in Rio e ser indicada ao Grammy Latino pelo álbum "Doce 22", o que os fãs podem esperar de Luísa em 2023? "Quero fazer um grande álbum. O foco sempre foi fazer álbum. Sempre vai ser. Eu gosto de contar história, né? Eu sou uma cantora, mas eu me sinto muito mais uma intérprete. Intérprete da minha própria vida. Então, eu quero fazer um grande álbum, de todas as maneiras, grandioso, e é isso", sentencia.

Reportagem da estagiária Rebecca Henze sob supervisão de Tábata Uchoa