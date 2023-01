Com Antonio Fagundes, ’Baixa Terapia’ fica em cartaz no Rio até março - Divulgação / Caio Gallucci

Publicado 18/01/2023 08:39 | Atualizado 18/01/2023 08:52

Rio - Uma confusão se formou na porta do Teatro Clara Nunes, na Gávea, no último sábado, depois que cerca de 50 pessoas foram impedidas de entrar para assistir ao espetáculo "Baixa Terapia", protagonizado por Antonio Fagundes, por terem chegado atrasadas. A polícia foi acionada para conter o grupo, que chegou a esmurrar as portas do teatro e ameaçar os funcionários após receberem uma negativa para troca ou devolução dos ingressos.

"O espetáculo começa rigorosamente no horário marcado e não é permitida a entrada após o início, não havendo troca de ingressos e/ou devolução do dinheiro", diz o bilhete do espetáculo.

"Eu me sinto até desconfortável de falar sobre isso, porque é como se a gente tivesse que explicar para as pessoas o que significa a palavra 'começa'. Se uma peça começa às 20h, a pessoa não pode chegar ao teatro faltando dois minutos para às 20h e achar que está no direito de atrapalhar os outros", disse Fagundes em entrevista ao "O Globo".

O ator afirmou, ainda, que esse problema acontece não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. "É um problema cultural, nosso. É como se fôssemos tão especiais que as coisas só pudessem começar quando a gente chega. Parei de ir ao cinema por causa disso. As pessoas são impossíveis: acendem a luz do celular e ficam falando. É um transtorno tão grande. Não quero que o público das minhas peças sofra o mesmo mal-estar", completou.

Fagundes revelou que já passou pelo mesmo problema em Portugal e disse que sua intenção não é penalizar as pessoas. "Não tenho nenhuma pretensão de educar ninguém, mas de respeitar quem merece ser respeitado, favorecer aqueles que chegaram na hora. Não sei por qual razão as pessoas acham que, no teatro, determinadas regras que são cumpridas em locais como aeroportos e provas como o Enem deixam de existir", finalizou.

Questionada por O DIA, a Polícia Civil não soube responder se houve registro de ocorrência em alguma delegacia da região.