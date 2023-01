Dia de Iemanjá ocorrerá na praia do Arpoador no próximo dois de fevereiro - Divulgação

Dia de Iemanjá ocorrerá na praia do Arpoador no próximo dois de fevereiroDivulgação

Publicado 27/01/2023 17:34

Rio - No próximo dia 2 de fevereiro, ocorre uma festa na Praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro, celebrando 100 anos do Dia de Iemanjá. Idealizada pelo músico Marcos André, o Dia de Iemanjá no Arpoador 2023 reunirá representantes de casas de Umbanda e Candomblé de linhagens centenárias, além de grupos de jongo, afoxé, samba e maracatu, a fim de celebrar Iemanjá no seu dia. A data começou a ser comemorada em 1923, quando pescadores de Salvador levaram presentes para Iemanjá pedindo fartura e prosperidade.

fotogaleria

Marcos mobilizou cerca de 120 mestres, líderes religiosos, artistas e filhos de santo, integrantes de dez grupos grandes, para o ritual na rede de comunidades tradicionais que coordena. "Em 2020, sozinho no meio da pandemia, senti muito forte a presença dos guias espirituais e tive uma revelação importante: um chamada para reunir as famílias dos terreiros e quilombos que participo para fazer uma festa de tambor nas areias da praia no Dia de Iemanjá", relembra Marcos. Ele conta que no Candomblé, Iemanjá é o Orixá que cuida do equilíbrio e paz na cabeça: "coisa que a gente precisa muito hoje. Ela é querida por todos, tem o poder de nos unir".



Todo o ritual de oferendas será liderado pelo Mestre Bangbala, de 103 anos, o Ogan mais antigo do país em atividade e patrono do Dia de Iemanjá no Arpoador. "Todas as oferendas do ritual serão biodegradáveis. Pedimos ao público que não leve plástico, vidro ou madeira. É uma saudação à Rainha do Mar, à sua morada e às forças da natureza. Somente flores e frutas serão oferecidas nas águas", adverte Ogan Bangbala. Seguindo as recomendações sustentáveis da celebração, ao final o público será convidado para um mutirão de limpeza das areias e pedras ao redor do local.

Segundo a programação, a concentração do cortejo começará às 15h com apresentações no calçadão da praia de Ipanema, ao lado da estátua de Tom Jobim. Já às 17h, casas de Umbanda e de Candomblé junto a artistas de grupos de afoxé, jongo, samba e maracatu realizarão um cortejo com balaios de flores e frutas, presentes para Iemanjá, em direção à Pedra do Arpoador onde serão oferecidas.



Será aberta uma Roda de Tambor na areia da praia, seguida pelo cantor Tião Casemiro, que vai entoar pontos de umbanda acompanhado pela sua orquestra de tambores. Depois será a vez do Jongo do Pinheiral: "O jongo é considerado o pai do samba carioca e o Jongo de Pinheiral é incrível, um dos grupos de jongo mais antigos do país", explica Marcos.



Para fechar a parte sagrada da festa, a Companhia de Aruanda e o grupo Samba Jongo convidarão o público para dançar muito samba de roda, coco, jongo e cirandas praieiras. Uma roda de samba fechará a festa às 20h, realizada em um palco montado ao lado da Pedra do Arpoador, com a participação de sambistas como Nina Rosa, Marcelinho Moreira, Hamilton Fofão, Carlinhos 7 Cordas, PH Mocidade, Nenê Brown, entre outros. Durante todo o evento, a Feira Crespa garantirá barracas de gastronomia e moda de afroempreendedoras.



O Dia de Iemanjá é uma realização do Instituto Floresta e da Rede de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio, com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro através do Edital Foca 2022, Prefeitura do Rio de Janeiro. Com parceria de: Riotur, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Políticas da Mulher, Coordenadoria Executiva de Diversidade Religiosa, Subprefeitura da Zona Sul, Ilê Axé Onixegun, Companhia de Aruanda, Alalaô Kiosk e Hotel Arpoador.

Acompanhe a programação completa:



15h - Concentração (em frente à estátua do Tom Jobim): Tambores de Olokun, Ogan Kotoquinho, Afoxé Filhas de Ghandy e Afoxé Oré Lailai



17h - Cortejo e Presente para Iemanjá (Pedra do Arpoador)



17h30 - Roda de Candomblé com Ogan Bangbala e Pai Dário de Ossain, Roda de Umbanda com Tião Casemiro, Jongo de Pinheiral e Companhia de Aruanda e Samba de Roda, Coco e Ciranda com Companhia de Aruanda e grupo Samba Jongo



19h30 - Boas vindas com Ogan Bangbala, Tia Ira Rezadeira da Serrinha, Mestra Fatinha do Jongo de Pinheiral, Pai Dario de Ossain, Ogan Kotoquinho e Marcos André. Roda de Afoxés e Umbandas



20h - Roda de samba com Nina Rosa, Hamilton Fofão, Marcelinho Moreira, Carlinhos 7 cordas, PH Mocidade, Nene Brown, Raymundo Jonathan e convidados.



22h - Encerramento