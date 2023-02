Gloria Groove - Divulgação/Rodolfo Magalhães

Gloria GrooveDivulgação/Rodolfo Magalhães

Publicado 07/02/2023 07:00

Rio - Gloria Groove pode dizer que teve um ano de ouro em 2022, com o lançamento de seu segundo álbum de estúdio, intitulado "Lady Leste", que completa um ano de lançamento nesta sexta-feira. Depois de se apresentar em festivais como o Lollapalooza e rodar o país com sua turnê, a drag queen conta detalhes de seu novo projeto que teve início com o single "Proibidona", em parceria com Anitta e Valesca Popozuda, que chegou às plataformas digitais no último dia 18.

"'Proibidona' é o primeiro lançamento da minha nova fase artística intitulada 'Futuro Fluxo', que inclui gravações em funk/trap e que vai dominar principalmente o primeiro semestre de 2023", conta a artista. "Nesta nova fase, venho estudando o funk brasileiro a fim de gerar um registro histórico deste estilo musical. Para 'Proibidona', pensei: nada tão essencial na história do funk como a presença de mulheres como Anitta e Valesca. A canção nasceu em uma das minhas sessões com meus parceiros de composição de longa data", completa.

E o encontro do funk paulista da Lady Leste com o funk carioca resultou na canção apresentada pela primeira vez em um dos "Ensaios da Anitta", na maratona de pré-Carnaval da carioca. Gloria Groove ainda cita a emoção de colaborar com as cantoras que se destacaram no auge da "Furacão 2000" no Rio. "Foi delicioso! Pude escrever os versos das duas e ainda dirigi pessoalmente as sessões de captação de cada uma. Foi mágico poder expressar como criador todo o amor de fã que sinto por essas duas artista", declara.

Fim da era 'Lady Leste'



Com o novo single, Daniel Garcia, de 28 anos, encerra de vez a era que consagrou o paulista entre os maiores artistas pop do cenário nacional no momento. Trazendo hits como "Bonekinha", "A Queda" e "Vermelho", o álbum "Lady Leste" se tornou um dos álbuns mais ouvidos do ano e garantiu a presença de Gloria Groove em eventos como o Lollapalooza e Rock in Rio, além dos milhares de "desafios" no TikTok e Instagram com as canções do disco. O título do álbum faz referência à Zona Leste de São Paulo, onde o filho da cantora Gina Garcia, backing vocal do grupo Raça Negra, foi criado, antes de ultrapassar fronteiras com sua música.



"Eu só podia sonhar com tudo isso! Minha única certeza lá atrás é de que eu estava fazendo algo que faria as pessoas me conhecerem melhor. Foi um trabalho pensado para transmitir a minha essência", declara o artista, que também ocupa a posição de segunda drag queen mais seguida no Instagram, atrás apenas de Pabllo Vittar. "Sinto uma enorme felicidade de ter sido acolhida pela cultura drag quando tinha apenas 18 anos. Se não fosse o profundo contato com essa cena, talvez meu despertar artístico tivesse demorado mais pra acontecer", acrescenta.

Depois de trabalhar em parcerias com artistas como Ludmilla, Priscilla Alcântara e o grupo Sorriso Maroto, Gloria Groove admite que existe uma pressão para seus próximos passos. "Sem dúvidas, a repercussão do álbum adiciona certa responsabilidade aos nossos seguintes processos artísticos. O importante é saber que é impossível replicar o que foi feito na era 'Lady Leste', e estar sempre disposto a experimentar o novo", opina. "Na fase atual, já não me sinto mais com aquela ânsia de me expressar e me provar que já tive há uns quatro anos atrás. Me sinto mais respeitado e principalmente mais seguro pra dar vazão aos desafios que realmente me fazem feliz", completa.

Torcida no 'BBB 23'

Em 2022, Gloria marcou presença no "Big Brother Brasil" para apresentar seus hits em uma das festas do reality show do programa. Este ano, a cantora explica o motivo de não estar assistindo ao programa com tanta fidelidade, mas revela para qual participante vai sua torcida na temporada que terá o maior prêmio da história. "Estou acompanhando menos este ano pois tem sido um verão bem agitado no quesito trabalho. No entanto, estou torcendo muito pra minha amiga querida Aline Wirley, que sempre foi luz na minha vida e merece tudo de mais lindo", declara, citando a cantora do grupo Rouge.