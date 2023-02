Luciana Gimenez - Reprodução do Instagram

Publicado 05/02/2023 23:12 | Atualizado 05/02/2023 23:13

Luciana Gimenez está de volta ao Brasil! A apresentadora, que precisou passar por uma cirurgia na perna ao sofrer um acidente na neve enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, compartilhou com amigos e fãs a quantas anda sua recuperação. Em um vídeo no Instagram, ela agradeceu as inúmeras mensagens de carinho que recebeu durante o período em que esteve debilitada, no país norte-americano.



"(Voltar ao Brasil) foi um passo grande porque eu estava lá, longe, com medo, mas ao chegar aqui eu fui recebida de braços abertos, por todos os meus colaboradores, os meus amigos, as pessoas que gostam de mim", iniciou a estrela da RedeTV!. Aos 53 anos, ela destacou que o amor de todos têm sido fundamental.



"Quando você está achando que você não consegue, naquele último segundinho a pessoa fala 'vai que dá'. Seja essa pessoa na vida de alguém. Faça a diferença, assim como vocês estão fazendo para mim", disse a apresentadora, que, no momento do acidente estava com os dois filho, Lucas, de 23 anos, e Lorenzo, de 11.

No acidente, que ocorreu no dia 7 de janeiro, Luciana fraturou a perna em quatro lugares. Ao longo de seu processo de recuperação, a apresentadora mostrou a evolução nas redes e, no dia 28, chegou a postar um vídeo onde aparece dando pulinhos para andar na varanda de seu apartamento em Nova Iorque, nos EUA. Antes, ela também foi vista passeando com o namorado, Renato Breia, por lá numa cadeira de rodas.

"Quero contar para vocês mais um pouco desse processo que tenho vivido. O amor é fundamental para a reabilitação de qualquer pessoa e o de vocês tem me ajudado muito. Seja essa pessoa na vida de alguém. Faça a diferença, assim como vocês estão fazendo para mim", escreveu ela na legenda da publicação.