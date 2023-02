Xurrasco bomba nas redes sociais com suas dancinhas - Reprodução Internet

Publicado 16/02/2023 10:06 | Atualizado 16/02/2023 10:22

Rio - Se você usa redes sociais como TikTok, Instagram e Twitter com certeza já deve ter se deparado com o vídeo de um jovem de cabelos parafinados dançando a música "Lovezinho", de Treyce. O rapaz em questão é o carioca Gabriel Luiz, de 17 anos, mais conhecido como Xurrasco, a nova sensação da internet.

Com seu perfil "Xurrasco 021", o rapaz já tem mais de 2 milhões de seguidores no TikTok e mais de 970 mil no Instagram. E o número não para de aumentar. O humorista Paulo Vieira, inclusive, homenageou Xurras no quadro "Big Terapia" desta quarta-feira no "BBB 23" com uma foto dele em cima de sua mesa.

Mas quem é Xurrasco 021?

Gabriel Luiz é de Bangu, na Zona Oeste do Rio, de onde vem o 021 de seu nome. Seu perfil começou a fazer sucesso em agosto do ano passado, quando ele começou a compartilhar os vídeos em que aparece fazendo coreografias. Em alguns ele está sozinho, em outros aparece com amigos, que foram chamados de "Tropa do Xurrasco".

Mas foi ao som de "Lovezinho", de Treyce, que o carioca bombou nas redes sociais. A canção é uma regravação de "Say it Right", de Nelly Furtado, que foi lançada em 2006. Famosos como L7nnon, Cleo e Chay Suede já estão seguindo o rapaz.

sempre q esse vídeo do xurrasco aparece pra mim eu tenho q assistirpic.twitter.com/2OyVjwk7cz — (@hanpadawan) February 16, 2023