Neguinho da Beija-Flor e Ludmilla - Eduardo Hollanda / Divulgação

Neguinho da Beija-Flor e LudmillaEduardo Hollanda / Divulgação

Publicado 20/02/2023 23:34 | Atualizado 21/02/2023 00:47

Faltam algumas horas para que Ludmilla faça sua estreia oficial na Marquês de Sapucaí ao lado de Neguinho da Beija-Flor. No Twitter, a cantora falou sobre a expectativa para cantar no carro de som da Beija-Flor de Nilópolis, ao lado de seu icônico intérprete. A Escola entre na Avenida nesta segunda-feira (20), às 2h.

No texto compartilhado no microblog, a estrela disse estar se sentindo bastante emocionada com mais esse acontecimento em sua carreira. "Hoje tô num mix de sentimentos. Já ri, já chorei... A ficha começou a cair agora de que daqui a pouco eu vou estar ao lado do Neguinho puxando o samba enredo da Beija Flor. Muito feliz com o privilégio de me juntar à outras mulheres do samba, na história da música brasileira", disse.

Após ocupar o cargo de musa no Salgueiro, em 2016, e ser destaque em um dos carros da Unidos da Tijuca, em 2017, a cantora Ludmilla, de 27 anos, vai assumir a nova função de intérprete. A artista vai brilhar como a segunda voz da Azul e Branco, ao lado de Neguinho da Beija-Flor, com o enredo "Brava Gente! O grito dos excluídos no Bicentenário da Independência". A proposta tem assinatura dos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues, em parceria com o pesquisador Mauro Cordeiro.