Jade Picon curte Nova York - Reprodução/Instagram

Jade Picon curte Nova YorkReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2023 13:26

Rio - Jade Picon, 22 anos, está curtindo uns dias de férias no friozinho de Nova York e compartilhou alguns cliques da viagem com seus seguidores do Instagram.

fotogaleria

Nos Stories, ela garantiu que não pretende perder o foco nem mesmo nesses dias de turismo: "Vou treinar todos os dias", garantiu ela, que postou um vídeo se exercitando logo em seguida.

Em um dos cliques postados nesta terça-feira, 28, ela aparece tomando um drink com uma camisa transparente. "Gata", reagiu Maisa. "Sabe ser linda", disse uma fã. "Musa do planeta", reagu outra.

Jade Picon nega romance com filho de Faustão





"Não costumo rebater notícias que fazem sobre a minha vida, e assim espero permanecer, mas as vezes cansa esse looping de fake news sem noção que inventam por cliques e likes. Pensei que fosse óbvio na vida de pessoas normais, mas pasmem: mulheres também tem amizade com homens, sem qualquer vínculo amoroso", escreveu Jade no Twitter. A ex-BBB Jade Picon, de 22 anos, usou o Twitter na semana passada para negar os boatos de que estaria vivendo um romance com João Silva , de 19, filho do apresentador Faustão. Os rumores começaram depois que os dois apareceram juntos, na última quinta-feira, em uma foto em Fernando de Noronha, onde estão curtindo uns dias de descanso acompanhados por amigos, entre eles Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari."Não costumo rebater notícias que fazem sobre a minha vida, e assim espero permanecer, mas as vezes cansa esse looping de fake news sem noção que inventam por cliques e likes. Pensei que fosse óbvio na vida de pessoas normais, mas pasmem: mulheres também tem amizade com homens, sem qualquer vínculo amoroso", escreveu Jade no Twitter.

João Silva, de 19 anos, está solteiro desde que terminou seu namoro com a modelo Schynaider Moura, 35. Eles estavam juntos há quase dois anos. Jade já namorou o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, e se envolveu com Paulo André durante o "BBB 22", mas o romance não vingou. Depois disso, Jade já foi alvo de rumores com Gabriel Medina, Xamã, entre outros famosos.