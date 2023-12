Tília e o pai, Dennis, se unem na música 700 por minuto - Divulgação

Tília e o pai, Dennis, se unem na música 700 por minutoDivulgação

Publicado 15/12/2023 11:59

Rio - Uma das novas vozes do funk, a artista carioca Tília emerge não apenas como uma cantora, mas como uma herdeira de um grande legado musical. Filha de Dennis, uma figura emblemática do gênero, ela cresceu imersa no universo do ritmo e hoje se destaca como uma das apostas mais promissoras da cena.

Segundo Tília, crescer no meio do funk, sendo filha de um nome tão importante como o Dennis, foi um dos maiores privilégios que teve. "Desde cedo, pude vivenciar de perto toda a dedicação do meu pai e a paixão que ele colocava e hoje, a cada dia que passa, descubro um novo hit dele, um sucesso. Com toda a certeza, ele é uma das minhas maiores influências. Além de todo amor que herdei pelo funk, também cresci aprendendo a importância do gênero para a cultura musical", afirma.



A cantora, que destaca o papel do pai como um dos precursores do funk, assume a responsabilidade de manter viva essa herança musical. "Meu pai é um dos pioneiros do funk e eu sei da responsabilidade que tenho em carregar esse legado, não apenas do trabalho dele, mas de tantos outros que começaram lá atrás e lutaram para que hoje artistas como eu, dessa nova geração, possam viver esse sonho. Sem dúvidas, o funk é a minha maior verdade e quero poder contribuir para que nosso som chegue cada vez mais longe".



Recentemente, a artista se uniu a Dennis para lançar um single, intitulado "700 por minuto". A faixa faz parte de seu mais novo álbum "Garota nota 100", uma produção toda voltada para o funk, que exalta e celebra suas raízes. O projeto conta ainda com a participação de Valesca Popozuda, Buchecha, DJ Zullu, Jottapê e mais.