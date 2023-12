Banda Melim comemora três bilhões de streams e recebe homenagem de gravadora - Divulgação

Banda Melim comemora três bilhões de streams e recebe homenagem de gravadoraDivulgação

Publicado 27/12/2023 11:40 | Atualizado 27/12/2023 11:42

Rio - A banda Melim foi surpreendida recentemente com uma homenagem da gravadora Universal Music Brasil. Em evento realizado na sede da companhia, no Rio de Janeiro, os irmãos Rodrigo, Diogo e Gabi Melim receberam um quadro pelos mais de 3.2 bilhões de streams de áudio e vídeo.

fotogaleria

O quadro reúne o Certificado de Diamante Duplo para o álbum “Melim” (2017), o Certificado de Platina Duplo para o disco “Eu Feat. Você” (2020) e o Certificado de Ouro para o álbum “Amores e Flores”, lançado pelo trio em janeiro de 2021. O quadro reúne o Certificado de Diamante Duplo para o álbum “Melim” (2017), o Certificado de Platina Duplo para o disco “Eu Feat. Você” (2020) e o Certificado de Ouro para o álbum “Amores e Flores”, lançado pelo trio em janeiro de 2021.

Após a homenagem, a banda Melim disponibilizou, na última sexta-feira (22), o terceiro bloco dos visuais do DVD “Melhor de Três”, lançado em todas as plataformas digitais de áudio no último mês. O projeto coroa o fechamento de um ciclo repleto de êxitos, iniciado há quase uma década pelos irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo Melim.

As performances ao vivo de “Meu abrigo” - o único single pop com certificado Diamante Quíntuplo -, “Dois corações”, “Alegria”, “Relax”, “Conselho” e “Mais Que ontem” podem ser assistidas no canal oficial do trio no Youtube.

Gravado em agosto no Vibra São Paulo, o material audiovisual traz um show inédito com os maiores sucessos da banda, passando pelos três álbuns de estúdio, além de muita emoção com as canções que são hits e marcaram público, e aquelas especiais, para os fãs de longa data.

“Vocês criaram esse novo pop e viraram ídolos de várias crianças e adolescentes. Vocês romperam a bolha do pop e se tornaram uma ‘nova banda pop popular’ no Brasil inteiro e realizaram um trabalho de equipe incrível para rodar todo o nosso país. A arte de vocês agora está impressa e marcada na Música Popular Brasileira. Vocês podem dar essa pausa no grupo com a certeza de que Melim será eterno para a família Universal Music”, disse Paulo Lima, presidente da Universal Music Brasil, ao entregar o quadro para Rodrigo, Diogo e Gabi.

“Quero agradecer a cada um de vocês por terem dado a oportunidade de vivermos o nosso sonho e de continuarmos vivendo. A gente conquistou, viveu e aprendeu muita coisa - e assim espero continuar aprendendo”, disse Rodrigo Melim.

“É legal olhar e lembrar o quanto a gente trabalhou para poder chegar até aqui. Então, fico muito feliz”, disse Gabi Melim.

“Nós somos a representação de uma verdadeira família, porque a família é justamente o sentimento de união que abraça todas as diferenças. Eu, Rod e Gabi temos as nossas diferenças e foram elas que permitiram a criação dessa coisa única que é a Melim. Quando olho para trás, tenho orgulho de tudo que nós fizemos. Vocês farão parte para sempre da minha história”, finalizou Diogo Melim.