Anitta lança vídeo de dança para Joga pra luaJhuan Martins

Publicado 02/01/2024 14:39

Rio - Anitta lançou nesta terça-feira (02) um vídeo de dança para a faixa "Joga pra lua", hit em parceria com Dennis DJ e Pedro Sampaio. O novo vídeo é protagonizado pela própria Anitta, ao lado de Aline Maia. Inclusive, a coreógrafa e bailarina assina junto com Arielle Macedo (do balé da poderosa) a co-criação da coreografia.

A produção foi gravada na Favela da Rocinha, no Rio, contando ainda com a participação do multiartista Pablinho Fantástico. Lançada em 15 de dezembro, "Joga pra Lua" reúne três expoentes do funk carioca em um batidão funk para ninguém botar defeito.

A música foi, em seu primeiro final de semana no ar, o sétimo lançamento mais escutado globalmente dentre os novos singles no Spotify. De lá pra cá, já acumula milhões de plays em todas as plataformas de música.