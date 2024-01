Na peça, Andrea interpreta o alter-ego A., mulher que recebe o diário de Mércia Albuquerque e se vê muito envolvida com as histórias - Divulgação/ Felipe Ovelha

Publicado 17/01/2024 07:00 | Atualizado 17/01/2024 10:42

Rio - Nos 60 anos do golpe militar, Andrea Beltrão estrela o monólogo "Lady Tempestade", que mergulha no diário da advogada pernambucana Mércia Albuquerque (1934-2003) sobre sua luta para defender presos políticos durante a ditadura.

No espetáculo, escrito por Silvia Gomez e dirigido por Yara de Novaes, Andrea interpreta o alter ego "A.", mulher que recebe o diário de Mércia e se vê completamente envolvida nas histórias narradas pela advogada, que foi presa 12 vezes e foi testemunha de muitas torturas.

"É uma peça bela, linda, um assunto delicado. Mas eu acho que o teatro, mesmo quando toca em assuntos difíceis, muito densos, encontra a beleza quando traz também o belo", afirma Andrea. A diretora Yara, então, pontua: "A Mércia é uma pessoa, sobretudo, amorosa, compassiva. Ela acreditava que ninguém tinha o direito de causar dor em ninguém. E ela acreditava que é possível celebrar a vida de mil formas e é possível destruir a vida também de mil formas".

A ideia da produção surgiu de uma vontade de Andrea e Yara trabalharem juntas. Na época, a diretora de "Lady Tempestade" estava fazendo um filme sobre o líder estudantil José Carlos Novaes da Mata Machado, assassinado em 1973. Ali, ela soube da existência de Mércia, já que foi a advogada que conseguiu localizar o corpo da vítima, além de promover a exumação e transferi-lo para Belo Horizonte, cidade natal de "Zé".

"Eu falei: 'Olha, cara, tem os diários da Mércia Albuquerque, que eu pesquisei e achei no DHnet, que é um portal dos direitos humanos comandado por Roberto Monte'. E aí, passei esses diários para a Andrea. A gente achou que era algo que pudesse ser excessivamente — eu não sei se pesado —, mas uma tarefa muito grande para a gente, e sobretudo para ela, que tinha acabado de fazer (a peça) 'Antígona' e tudo mais", relembra Yara.

Andrea relata como se sentiu ao ler as histórias pela primeira vez. "Quando a gente pensou, então, em tentar se aprofundar nesse assunto, fazer essa peça, a Yara teve essa ideia maravilhosa de chamar a Silvia. Coisas que tem na peça que a Silvia escreveu eram exatamente coisas que a gente sentiu quando recebeu esse diário. Como, por exemplo: 'O que eu faço com isso agora?' 'Agora eu não posso mais fingir que eu não li isso que eu li'. 'Era melhor ter deixado esse diário quieto num canto'. 'Por que eu recebi esse diário?' 'O que eu vou falar?' 'O que eu vou fazer?' 'Eu queria esquecer esse assunto'... A Silvia começou, então, a mesclar a nossa real sensação em relação a esse assunto e o que o diário continha".

Yara complementa: "E para isso ela criou uma personagem que se chama 'A.' e somos todos nós. Ela se encarna na Andrea e se projeta em todos nós, uma personagem que vive nos dias de hoje e que recebe o diário do passado e começa a perceber esse diário reverberando nos dias de hoje".

O nome do espetáculo, "Lady Tempestade", foi escolhido por conta de uma frase de Mércia, em que ela se compara a sua mãe. "Minha mãe é bonança, eu não, sou tempestade".

Parceria com o filho

Acostumada a dividir cena com vários artistas em novelas e filmes, Andrea ressalta quais são os desafios de fazer um monólogo no teatro. "É estar sozinha. É conseguir uma conexão com o público. Mas eu acho que o desafio do monólogo não é o monólogo em si. Eu acho que é o que você vai contar. Pode ser um monólogo, podem ter três pessoas e a dificuldade ser a mesma. Eu acho que a questão é a história que será contada. Esse é sempre o desafio maior. Seja por uma, duas ou três pessoas", diz.

Mas a atriz conta que não está tão sozinha em "Lady Tempestade". Isso porque além da equipe, Andrea tem a presença do filho Francisco, de 28 anos, que assina como "Chico BF" e é responsável pela trilha sonora do espetáculo. "Na verdade, eu nem estou tão só assim, porque a Yara convidou um filho meu, Francisco, que é músico, faz música eletrônica e ele faz a peça também. Ele está comigo em cena, ele fez as músicas da peça, então ele tem um trabalho ali também forte", afirma.

Carreira de sucesso

Andrea Beltrão interpretou por sete anos a cabeleireira Marilda na tradicional série "A Grande Família", da TV Globo. Tempos depois, na mesma emissora, a atriz protagonizou por quatro anos a série "Tapas e Beijos", ao lado de Fernanda Torres, dando vida à icônica Sueli.

Apesar de tantos anos com personagens tão marcantes e conhecidas pelo público, Andrea revela que não precisou passar por processos de desvinculação de imagem.

"Nenhuma desvinculação, nada. Como diz a Yara, a gente tem ambiente em casa, a casa da gente é boa, tem um namorado maravilhoso, filhos, uma vida também fora do serviço. Então, acabou a gravação, acabou e casa, legal. Não tem uma coisa de possessão. Nem a Yara tem isso também. A gente como atriz, porque a Yara é uma atriz fenomenal, não tem esse lugar de uma coisa que eu preciso agora de um tempo para me distanciar, eu não trabalho assim", ressalta.

Novos projetos

Além de "Lady Tempestade", Andrea integra também o elenco da nova novela das 18h da TV Globo, "No Rancho Fundo", que estreia ainda esse ano. A atriz conta que, por isso, após o fim da curta temporada do espetáculo, em fevereiro, ela vai precisar dar uma pausa com a peça para focar nas gravações da novela, mas reforça que no próximo ano pretendem viajar pelo Brasil com o monólogo.

"A gente quer fazer uma temporada grande aqui ainda porque essa é uma temporada curta de um mês. Para gente funciona como um lançamento da peça. Depois eu vou fazer uma novela, por isso eu vou ter que parar. Mas em 2025 a gente vai fazer muito. A gente vai fazer Rio de Janeiro de novo, em grande temporada. São Paulo, viajar o Nordeste. Viajar muito! Tudo que aparecer, tudo que pintar, a gente vai fazer", diz Andrea.

